https://ria.ru/20250625/razgovor-2025390164.html

Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным

Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:27:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

сша

гаага

россия

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ГААГА, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы."Я буду говорить с Путиным", – сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге.При этом он не уточнил, когда именно может состояться разговор.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025388476.html

сша

гаага

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владимир путин, дональд трамп, сша, гаага, россия