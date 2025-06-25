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Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным - РИА Новости, 25.06.2025
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17:27 25.06.2025 (обновлено: 17:32 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/razgovor-2025390164.html
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы. РИА Новости, 25.06.2025
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владимир путин
дональд трамп
сша
гаага
россия
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ГААГА, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы."Я буду говорить с Путиным", – сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге.При этом он не уточнил, когда именно может состояться разговор.
https://ria.ru/20250625/tramp-2025388476.html
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владимир путин, дональд трамп, сша, гаага, россия
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Гаага, Россия
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным

Трамп объявил о предстоящем разговоре с Путиным, не уточнив сроки

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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ГААГА, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы.
"Я буду говорить с Путиным", – сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге.
При этом он не уточнил, когда именно может состояться разговор.
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