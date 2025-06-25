https://ria.ru/20250625/pvo-2025323554.html
ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 25.06.2025
ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами
Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:41:00+03:00
2025-06-25T13:41:00+03:00
2025-06-25T13:50:00+03:00
тамбовская область
россия
воронежская область
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безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ."В период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Республики Татарстан и один БПЛА – над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html
тамбовская область
россия
воронежская область
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тамбовская область, россия, воронежская область, республика татарстан (татарстан), безопасность
Тамбовская область, Россия, Воронежская область, Республика Татарстан (Татарстан), Безопасность
ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами
Минобороны: ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами