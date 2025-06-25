https://ria.ru/20250625/pvo-2025323554.html

ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами

ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 25.06.2025

ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами

Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:41:00+03:00

2025-06-25T13:41:00+03:00

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тамбовская область

россия

воронежская область

республика татарстан (татарстан)

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ."В период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Республики Татарстан и один БПЛА – над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html

тамбовская область

россия

воронежская область

республика татарстан (татарстан)

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тамбовская область, россия, воронежская область, республика татарстан (татарстан), безопасность