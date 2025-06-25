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ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 25.06.2025
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13:41 25.06.2025 (обновлено: 13:50 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/pvo-2025323554.html
ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 25.06.2025
ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами
Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
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тамбовская область
россия
воронежская область
республика татарстан (татарстан)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ."В период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Республики Татарстан и один БПЛА – над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html
тамбовская область
россия
воронежская область
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тамбовская область, россия, воронежская область, республика татарстан (татарстан), безопасность
Тамбовская область, Россия, Воронежская область, Республика Татарстан (Татарстан), Безопасность
ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами

Минобороны: ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над тремя регионами

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Республики Татарстан и один БПЛА – над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.
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Тамбовская областьРоссияВоронежская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Безопасность
 
 
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