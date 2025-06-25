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Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным - РИА Новости, 25.06.2025
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19:51 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/putin-2025444660.html
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным - РИА Новости, 25.06.2025
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным
Награжденный президентом Владимиром Путиным "За спасение погибавших" студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:51:00+03:00
2025-06-25T19:51:00+03:00
общество
городище
рыльский район
россия
владимир путин
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КУРСК, 25 июн – РИА Новости. Награжденный президентом Владимиром Путиным "За спасение погибавших" студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским дроном маленькой девочки, рассказала РИА Новости сестра курянина Диана Минаева. Ранее Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" студента Курского государственного университета Илию Гукежева, говорится в указе президента Российской Федерации о награждении государственными наградами РФ. На сайте Курского государственного университета сообщается, что в деревне Городище курского Рыльского района украинский коптер атаковал жилой дом, в результате чего погибли пять человек, из них двое маленьких детей. Еще два члена семьи в тяжёлом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу. Так, в результате атаки украинского коптера погиб Гукежев Илия Анатольевич - студент 1-го курса магистратуры КГУ, где он успешно закончил бакалавриат по направлению подготовки картография и геоинформатика, и в дальнейшем планировал связать свою профессиональную деятельность со сферой образования. Как рассказала РИА Новости родная сестра Гукежева - Диана Минаева, он всегда старался всем помочь и погиб не думая о себе, когда в последние минуты жизни искал помощь для окровавленной девочки. "Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник – маму, папу, и двоих детей... Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку ... занесли девочку в дом ... пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила", – рассказала собеседница агентства. На кафедре Курского госуниверситета рассказали РИА Новости, что погибший был старательным и добрым студентом. "Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район - он всегда помогал ... мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил", рассказала РИА Новости куратор Илии, преподаватель Курского Государственного университета Ирина Требушкова.
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общество, городище, рыльский район, россия, владимир путин
Общество, Городище, Рыльский район, Россия, Владимир Путин
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

Появились подробности гибели курского студента Гукежева, награжденного Путиным

© Фото : Курский государственный университет Илия Гукежев
 Илия Гукежев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Курский государственный университет
Илия Гукежев. Архивное фото
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КУРСК, 25 июн – РИА Новости. Награжденный президентом Владимиром Путиным "За спасение погибавших" студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским дроном маленькой девочки, рассказала РИА Новости сестра курянина Диана Минаева.
Ранее Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" студента Курского государственного университета Илию Гукежева, говорится в указе президента Российской Федерации о награждении государственными наградами РФ.
На сайте Курского государственного университета сообщается, что в деревне Городище курского Рыльского района украинский коптер атаковал жилой дом, в результате чего погибли пять человек, из них двое маленьких детей. Еще два члена семьи в тяжёлом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу. Так, в результате атаки украинского коптера погиб Гукежев Илия Анатольевич - студент 1-го курса магистратуры КГУ, где он успешно закончил бакалавриат по направлению подготовки картография и геоинформатика, и в дальнейшем планировал связать свою профессиональную деятельность со сферой образования. Как рассказала РИА Новости родная сестра Гукежева - Диана Минаева, он всегда старался всем помочь и погиб не думая о себе, когда в последние минуты жизни искал помощь для окровавленной девочки.
"Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник – маму, папу, и двоих детей... Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку ... занесли девочку в дом ... пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила", – рассказала собеседница агентства.
На кафедре Курского госуниверситета рассказали РИА Новости, что погибший был старательным и добрым студентом.
"Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район - он всегда помогал ... мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил", рассказала РИА Новости куратор Илии, преподаватель Курского Государственного университета Ирина Требушкова.
 
ОбществоГородищеРыльский районРоссияВладимир Путин
 
 
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