https://ria.ru/20250625/putin-2025356476.html

Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров

Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров - РИА Новости, 25.06.2025

Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров

Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов недопустимо, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:31:00+03:00

2025-06-25T15:31:00+03:00

2025-06-25T19:01:00+03:00

культура

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов недопустимо, заявил президент Владимир Путин."Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. <...> Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов", — сказал он на совещании о ходе создания культурно-образовательных центров и музейных комплексов в России.Другие заявления главы государства"Чтобы жители страны, особенно молодежь, могли в своем регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям"."Изначально смысл заключался в том, чтобы культурное достояние, которое представлено в ведущих центрах страны, в Москве и Петербурге, <...> выносилось на периферию. Делаем это для того, чтобы укреплять духовное, культурно-образовательное пространство страны. В этом основной смысл"."Здесь требуются специалисты, которые обладают высокой квалификацией, которые готовы сами развиваться, использовать в работе самые современные методики и подходы. И, конечно, это должны быть люди, преданные своему делу".

https://ria.ru/20250625/putin-2025348458.html

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Влада Икрамова

владимир путин, россия