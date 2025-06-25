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Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров - РИА Новости, 25.06.2025
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Культура
 
15:31 25.06.2025 (обновлено: 19:01 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/putin-2025356476.html
Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров
Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров - РИА Новости, 25.06.2025
Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров
Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов недопустимо, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:31:00+03:00
2025-06-25T19:01:00+03:00
культура
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов недопустимо, заявил президент Владимир Путин."Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. &lt;...&gt; Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов", — сказал он на совещании о ходе создания культурно-образовательных центров и музейных комплексов в России.Другие заявления главы государства"Чтобы жители страны, особенно молодежь, могли в своем регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям".&quot;Изначально смысл заключался в том, чтобы культурное достояние, которое представлено в ведущих центрах страны, в Москве и Петербурге, &lt;...&gt; выносилось на периферию. Делаем это для того, чтобы укреплять духовное, культурно-образовательное пространство страны. В этом основной смысл&quot;.&quot;Здесь требуются специалисты, которые обладают высокой квалификацией, которые готовы сами развиваться, использовать в работе самые современные методики и подходы. И, конечно, это должны быть люди, преданные своему делу&quot;.
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владимир путин, россия
Культура, Владимир Путин, Россия

Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов недопустимо, заявил президент Владимир Путин.
"Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. <...> Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов", — сказал он на совещании о ходе создания культурно-образовательных центров и музейных комплексов в России.

Другие заявления главы государства

  • Создание в России культурно-образовательных и музейных комплексов —масштабный и важный проект, реализуемый с 2018 года.
  • Его цель — сделать интересные творческие события, лекции и мастер-классы более доступными для россиян:
«
"Чтобы жители страны, особенно молодежь, могли в своем регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент России
  • Филиалы культурных центров в регионах должны сохранять связи с материнскими учреждениями, чтобы сохранять высокий статус:
«

"Изначально смысл заключался в том, чтобы культурное достояние, которое представлено в ведущих центрах страны, в Москве и Петербурге, <...> выносилось на периферию. Делаем это для того, чтобы укреплять духовное, культурно-образовательное пространство страны. В этом основной смысл".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент России
  • Запрос граждан на интересные культурные мероприятия и развитие творческих способностей очень высокий, поэтому необходимо создавать равные возможности для учебы и самореализации.
  • В составе новых комплексов уже действуют образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни человек обучаются хореографии, музыке и сценическому мастерству.
  • Одновременно со скорейшим завершением строительства культурных центров следует решать кадровые вопросы.
«

"Здесь требуются специалисты, которые обладают высокой квалификацией, которые готовы сами развиваться, использовать в работе самые современные методики и подходы. И, конечно, это должны быть люди, преданные своему делу".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент России
  • Чтобы собрать такие команды, необходимо предлагать привлекательные, достойные условия труда и решать жилищные вопросы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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