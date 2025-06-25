Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов недопустимо, заявил президент Владимир Путин.
"Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. <...> Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов", — сказал он на совещании о ходе создания культурно-образовательных центров и музейных комплексов в России.
Другие заявления главы государства
- Создание в России культурно-образовательных и музейных комплексов —масштабный и важный проект, реализуемый с 2018 года.
- Его цель — сделать интересные творческие события, лекции и мастер-классы более доступными для россиян:
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"Чтобы жители страны, особенно молодежь, могли в своем регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям".
- Филиалы культурных центров в регионах должны сохранять связи с материнскими учреждениями, чтобы сохранять высокий статус:
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"Изначально смысл заключался в том, чтобы культурное достояние, которое представлено в ведущих центрах страны, в Москве и Петербурге, <...> выносилось на периферию. Делаем это для того, чтобы укреплять духовное, культурно-образовательное пространство страны. В этом основной смысл".
- Запрос граждан на интересные культурные мероприятия и развитие творческих способностей очень высокий, поэтому необходимо создавать равные возможности для учебы и самореализации.
- В составе новых комплексов уже действуют образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни человек обучаются хореографии, музыке и сценическому мастерству.
- Одновременно со скорейшим завершением строительства культурных центров следует решать кадровые вопросы.
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"Здесь требуются специалисты, которые обладают высокой квалификацией, которые готовы сами развиваться, использовать в работе самые современные методики и подходы. И, конечно, это должны быть люди, преданные своему делу".
- Чтобы собрать такие команды, необходимо предлагать привлекательные, достойные условия труда и решать жилищные вопросы.