https://ria.ru/20250625/putin-2025348458.html

Филиал Третьяковки в Калининграде станет популярным местом, заявил Путин

Филиал Третьяковки в Калининграде станет популярным местом, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2025

Филиал Третьяковки в Калининграде станет популярным местом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что филиал Третьяковской галереи в Калининграде станет популярным местом для отдыха и повысит туристический РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:06:00+03:00

2025-06-25T15:06:00+03:00

2025-06-25T15:06:00+03:00

культура

россия

калининград

владимир путин

ольга любимова

третьяковская галерея

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что филиал Третьяковской галереи в Калининграде станет популярным местом для отдыха и повысит туристический потенциал региона. "Уверен, что это современное музейное пространство станет популярным местом для отдыха, для познавательного досуга, повысит туристический потенциал региона", - сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров. Он попросил министра культуры России Ольгу Любимову рассказать о просветительских возможностях культурного центра, как планируется формировать экспозиции в Калининграде и других музеях в составе новых культурных комплексов.

https://ria.ru/20250625/putin-2025346830.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калининград, владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея, общество