https://ria.ru/20250625/putin-2025348458.html
Филиал Третьяковки в Калининграде станет популярным местом, заявил Путин
Филиал Третьяковки в Калининграде станет популярным местом, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2025
Филиал Третьяковки в Калининграде станет популярным местом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что филиал Третьяковской галереи в Калининграде станет популярным местом для отдыха и повысит туристический РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:06:00+03:00
2025-06-25T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что филиал Третьяковской галереи в Калининграде станет популярным местом для отдыха и повысит туристический потенциал региона. "Уверен, что это современное музейное пространство станет популярным местом для отдыха, для познавательного досуга, повысит туристический потенциал региона", - сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров. Он попросил министра культуры России Ольгу Любимову рассказать о просветительских возможностях культурного центра, как планируется формировать экспозиции в Калининграде и других музеях в составе новых культурных комплексов.
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россия, калининград, владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея, общество
Культура, Россия, Калининград, Владимир Путин, Ольга Любимова, Третьяковская галерея, Общество
Филиал Третьяковки в Калининграде станет популярным местом, заявил Путин
Путин: филиал Третьяковки в Калининграде повысит туристический потенциал региона