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Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов - РИА Новости, 25.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:02 25.06.2025 (обновлено: 15:10 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/putin-2025346830.html
Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов
Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов - РИА Новости, 25.06.2025
Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов
Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в РФ недопустимо, убежден президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:02:00+03:00
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россия
культура
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в РФ недопустимо, убежден президент России Владимир Путин."Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, в объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. Культурные комплексы отличаются по объектам строительства и по оснащению... Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что всё это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов", - сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Культура, Владимир Путин, Общество
Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов

Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов в России

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в РФ недопустимо, убежден президент России Владимир Путин.
"Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, в объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. Культурные комплексы отличаются по объектам строительства и по оснащению... Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что всё это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов", - сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин поручил подготовить решения по восстановлению памятников культуры
20 июня, 16:57
 
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