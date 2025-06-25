https://ria.ru/20250625/putin-2025346830.html

Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов

Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов - РИА Новости, 25.06.2025

Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов

Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в РФ недопустимо, убежден президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:02:00+03:00

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россия

культура

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в РФ недопустимо, убежден президент России Владимир Путин."Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, в объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. Культурные комплексы отличаются по объектам строительства и по оснащению... Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что всё это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов", - сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.

https://realty.ria.ru/20250620/putin-2024301066.html

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россия, владимир путин, общество