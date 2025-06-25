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Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии - РИА Новости, 25.06.2025
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12:11 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/putin-2025298227.html
Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии
Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии - РИА Новости, 25.06.2025
Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии
Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников РФ, принимавшую участие в Открытой международной географической олимпиаде, с победой,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:11:00+03:00
2025-06-25T12:11:00+03:00
общество
россия
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников РФ, принимавшую участие в Открытой международной географической олимпиаде, с победой, отметив, что они убедительно подтвердили высокое качество российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Московские школьники стали победителями Открытой Международной географической олимпиады, столичные участники получили четыре золотые и две серебряные медали. "Поздравляю вас с победой. На Открытой международной географической олимпиаде в Москве, в которой принимали участие школьники из 23 государств, вы на достойном уровне выполнили все сложные задания конкурсной программы, продемонстрировали основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокое качество российского образования, продолжили замечательные традиции отечественной географической школы", - говорится в телеграмме. Президент пожелал школьникам, их педагогам и наставникам новых достижений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20250623/olimpiada-2024883955.html
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общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии

Путин поздравил школьников, участвовавших в Международной олимпиаде по географии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников РФ, принимавшую участие в Открытой международной географической олимпиаде, с победой, отметив, что они убедительно подтвердили высокое качество российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Московские школьники стали победителями Открытой Международной географической олимпиады, столичные участники получили четыре золотые и две серебряные медали.
Московские школьники — победители первой Открытой международной географической олимпиады - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду
23 июня, 16:48
"Поздравляю вас с победой. На Открытой международной географической олимпиаде в Москве, в которой принимали участие школьники из 23 государств, вы на достойном уровне выполнили все сложные задания конкурсной программы, продемонстрировали основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокое качество российского образования, продолжили замечательные традиции отечественной географической школы", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал школьникам, их педагогам и наставникам новых достижений и всего наилучшего.
Российские школьники, завоевавшие четыре золотые медали на международной олимпиаде по информатике - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде по информатике
6 сентября 2024, 23:31
 
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