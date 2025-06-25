https://ria.ru/20250625/putin-2025298227.html

Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии

Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии - РИА Новости, 25.06.2025

Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии

Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников РФ, принимавшую участие в Открытой международной географической олимпиаде, с победой,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:11:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников РФ, принимавшую участие в Открытой международной географической олимпиаде, с победой, отметив, что они убедительно подтвердили высокое качество российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Московские школьники стали победителями Открытой Международной географической олимпиады, столичные участники получили четыре золотые и две серебряные медали. "Поздравляю вас с победой. На Открытой международной географической олимпиаде в Москве, в которой принимали участие школьники из 23 государств, вы на достойном уровне выполнили все сложные задания конкурсной программы, продемонстрировали основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокое качество российского образования, продолжили замечательные традиции отечественной географической школы", - говорится в телеграмме. Президент пожелал школьникам, их педагогам и наставникам новых достижений и всего наилучшего.

https://ria.ru/20250623/olimpiada-2024883955.html

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общество, россия, москва, владимир путин