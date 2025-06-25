https://ria.ru/20250625/putin-2025298227.html
Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии
Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии - РИА Новости, 25.06.2025
Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии
Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников РФ, принимавшую участие в Открытой международной географической олимпиаде, с победой,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:11:00+03:00
2025-06-25T12:11:00+03:00
2025-06-25T12:11:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников РФ, принимавшую участие в Открытой международной географической олимпиаде, с победой, отметив, что они убедительно подтвердили высокое качество российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Московские школьники стали победителями Открытой Международной географической олимпиады, столичные участники получили четыре золотые и две серебряные медали. "Поздравляю вас с победой. На Открытой международной географической олимпиаде в Москве, в которой принимали участие школьники из 23 государств, вы на достойном уровне выполнили все сложные задания конкурсной программы, продемонстрировали основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокое качество российского образования, продолжили замечательные традиции отечественной географической школы", - говорится в телеграмме. Президент пожелал школьникам, их педагогам и наставникам новых достижений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20250623/olimpiada-2024883955.html
https://ria.ru/20240906/olimpiada-1971197448.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии
Путин поздравил школьников, участвовавших в Международной олимпиаде по географии