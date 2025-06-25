Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину
Песков: Путин и Вучич обсуждали поставки военной продукции Сербии на Украину
Владимир Путин и Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Александр Вучич обсуждали тему поставок сербской военной продукции на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Они были во время мероприятий, которые были в рамках 9 Мая, Дня Победы. У них же была беседа, и тема затрагивалась", — ответил он на соответствующий вопрос.
Новые контакты двух лидеров пока не планируются, добавил Песков.
Ситуация с поставками сербского оружия на Украину
- По данным Службы внешней разведки России, сербские оборонные предприятия продолжают поставки снарядов Украине, в основном речь идет о боеприпасах для тяжелых дальнобойных систем.
- В числе компаний-поставщиков: "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
- Чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, они используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников.
- Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства.
- Такая схема позволяет Украине формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах других государств.
- Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что Белград не поставляет оружие ВСУ прямо и намеренно, но допустил, что сербская военная продукция попадает на Украину через другие страны.
- Сначала он заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках вооружений, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции.
- В понедельник, 23 июня, Вучич объявил о приостановке всего экспорта боеприпасов, отметив, что теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
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