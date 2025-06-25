https://ria.ru/20250625/putin-2025231343.html

Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину

Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину - РИА Новости, 25.06.2025

Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину

Президенты Владимир Путин и Александр Вучич обсуждали тему поставок сербской военной продукции на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 25.06.2025

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россия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Александр Вучич обсуждали тему поставок сербской военной продукции на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Они были во время мероприятий, которые были в рамках 9 Мая, Дня Победы. У них же была беседа, и тема затрагивалась", — ответил он на соответствующий вопрос. Новые контакты двух лидеров пока не планируются, добавил Песков. Ситуация с поставками сербского оружия на Украину

https://ria.ru/20250624/vuchich-2025131719.html

https://ria.ru/20250617/serbiya-2023164962.html

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россия

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украина, россия, сербия, александр вучич, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, политика, чехия