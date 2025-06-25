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Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину - РИА Новости, 25.06.2025
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01:49 25.06.2025 (обновлено: 10:24 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/putin-2025231343.html
Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину
Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину - РИА Новости, 25.06.2025
Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину
Президенты Владимир Путин и Александр Вучич обсуждали тему поставок сербской военной продукции на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 25.06.2025
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россия
сербия
александр вучич
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Александр Вучич обсуждали тему поставок сербской военной продукции на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Они были во время мероприятий, которые были в рамках 9 Мая, Дня Победы. У них же была беседа, и тема затрагивалась", — ответил он на соответствующий вопрос. Новые контакты двух лидеров пока не планируются, добавил Песков. Ситуация с поставками сербского оружия на Украину
https://ria.ru/20250624/vuchich-2025131719.html
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украина, россия, сербия, александр вучич, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, политика, чехия
Украина, Россия, Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Политика, Чехия
Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину

Песков: Путин и Вучич обсуждали поставки военной продукции Сербии на Украину

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Вучич
Владимир Путин и Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Владимир Путин и Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Александр Вучич обсуждали тему поставок сербской военной продукции на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Они были во время мероприятий, которые были в рамках 9 Мая, Дня Победы. У них же была беседа, и тема затрагивалась", — ответил он на соответствующий вопрос.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов
Вчера, 16:35
Новые контакты двух лидеров пока не планируются, добавил Песков.

Ситуация с поставками сербского оружия на Украину

  • По данным Службы внешней разведки России, сербские оборонные предприятия продолжают поставки снарядов Украине, в основном речь идет о боеприпасах для тяжелых дальнобойных систем.
  • В числе компаний-поставщиков: "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
  • Чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, они используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников.
  • Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства.
  • Такая схема позволяет Украине формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах других государств.
  • Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что Белград не поставляет оружие ВСУ прямо и намеренно, но допустил, что сербская военная продукция попадает на Украину через другие страны.
  • Сначала он заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках вооружений, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции.
  • В понедельник, 23 июня, Вучич объявил о приостановке всего экспорта боеприпасов, отметив, что теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Президент Сербии не предал Россию — это на Новый год
17 июня, 08:00
 
УкраинаРоссияСербияАлександр ВучичВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныПолитикаЧехия
 
 
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