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Путин предложил обсудить условия возвращения иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 25.06.2025
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00:50 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/putin-2025228200.html
Путин предложил обсудить условия возвращения иностранных компаний в Россию
Путин предложил обсудить условия возвращения иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 25.06.2025
Путин предложил обсудить условия возвращения иностранных компаний в Россию
Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения бизнеса об условиях возврата иностранных компаний в Россию, такое распоряжение, опубликованное на... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:50:00+03:00
2025-06-25T00:50:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
деловая россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июня — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения бизнеса об условиях возврата иностранных компаний в Россию, такое распоряжение, опубликованное на сайте Кремля, президент отдал по итогам встречи с членами "Деловой России".“Правительству &lt;…&gt; рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок, при котором лица недружественных стран получат в собственность, владение или пользование недвижимое имущество для осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации”– сказано в тексте поручения.О выполнении поручения кабмин должен отчитаться до 1 июля.Ранее на полях ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что возврат иностранных компаний на отечественный рынок не должен навредить российскому бизнесу, но они нужны для здоровой конкуренции. Потому в этом вопросе необходимо найти “золотую середину”, которая создала бы благоприятные условия для развития отечественных компаний, подчеркнул Силуанов.
https://ria.ru/20250620/vozvraschenie-2024205571.html
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экономика, россия, антон силуанов, деловая россия, владимир путин
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Деловая Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить условия возвращения иностранных компаний в Россию

Путин поручил рассмотреть предложения бизнеса по возврату иностранных компаний

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июня — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения бизнеса об условиях возврата иностранных компаний в Россию, такое распоряжение, опубликованное на сайте Кремля, президент отдал по итогам встречи с членами "Деловой России".
“Правительству <…> рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок, при котором лица недружественных стран получат в собственность, владение или пользование недвижимое имущество для осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации”– сказано в тексте поручения.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Силуанов высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
20 июня, 13:30
О выполнении поручения кабмин должен отчитаться до 1 июля.
Ранее на полях ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что возврат иностранных компаний на отечественный рынок не должен навредить российскому бизнесу, но они нужны для здоровой конкуренции. Потому в этом вопросе необходимо найти “золотую середину”, которая создала бы благоприятные условия для развития отечественных компаний, подчеркнул Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Заявок на возвращение иностранных компаний пока нет, заявил Силуанов
20 июня, 14:36
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановДеловая РоссияВладимир Путин
 
 
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