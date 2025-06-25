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Пушков прокомментировал закупку Британией истребителей F-35A - РИА Новости, 25.06.2025
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23:51 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/pushkov-2025468728.html
Пушков прокомментировал закупку Британией истребителей F-35A
Пушков прокомментировал закупку Британией истребителей F-35A - РИА Новости, 25.06.2025
Пушков прокомментировал закупку Британией истребителей F-35A
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что закупка Великобританией 12 американских истребителей F-35А, способных нести ядерное оружие, указывает на... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:51:00+03:00
2025-06-25T23:51:00+03:00
россия
москва
великобритания
алексей пушков
кир стармер
владимир путин
нато
f-35
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что закупка Великобританией 12 американских истребителей F-35А, способных нести ядерное оружие, указывает на агрессивные намерения Лондона, по его словам, "нападать собирается сама Британия". Ранее в среду офис британского премьер-министра Кира Стармера объявил, что Лондон закупит 12 американских истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что новые истребители будут задействованы в рамках миссий НАТО. "Лондон лихорадочно перевооружается. К планам закупки 12-ти атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту вместо нынешних 4-х добавились проекты закупки американских F-35, способных нести ядерное оружие. С учетом того, что на Британию никто не собирается нападать в силу бессмысленности такого нападения, приходится сделать вывод, что нападать собирается сама Британия, которая относит к своим врагам Россию и Китай", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По заявлению британских властей, закупка истребителей F-35A станет "крупнейшим укреплением ядерной позиции Великобритании за поколение". Королевство отказалось от ядерного оружия воздушного базирования после окончания холодной войны. В настоящее время единственное средство ядерного сдерживания Британии - баллистические ракеты Trident ("Трайдент") – размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard, построенных в 90-е годы прошлого века. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, москва, великобритания, алексей пушков, кир стармер, владимир путин, нато, f-35
Россия, Москва, Великобритания, Алексей Пушков, Кир Стармер, Владимир Путин, НАТО, F-35
Пушков прокомментировал закупку Британией истребителей F-35A

Пушков: закупка Лондоном F-35А говорит о том, что нападать собирается Британия

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что закупка Великобританией 12 американских истребителей F-35А, способных нести ядерное оружие, указывает на агрессивные намерения Лондона, по его словам, "нападать собирается сама Британия".
Ранее в среду офис британского премьер-министра Кира Стармера объявил, что Лондон закупит 12 американских истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что новые истребители будут задействованы в рамках миссий НАТО.
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"Лондон лихорадочно перевооружается. К планам закупки 12-ти атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту вместо нынешних 4-х добавились проекты закупки американских F-35, способных нести ядерное оружие. С учетом того, что на Британию никто не собирается нападать в силу бессмысленности такого нападения, приходится сделать вывод, что нападать собирается сама Британия, которая относит к своим врагам Россию и Китай", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По заявлению британских властей, закупка истребителей F-35A станет "крупнейшим укреплением ядерной позиции Великобритании за поколение". Королевство отказалось от ядерного оружия воздушного базирования после окончания холодной войны. В настоящее время единственное средство ядерного сдерживания Британии - баллистические ракеты Trident ("Трайдент") – размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard, построенных в 90-е годы прошлого века.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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