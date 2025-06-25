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Пушков объяснил, зачем нужна утечка о неэффективности ударов США в Иране - РИА Новости, 25.06.2025
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02:44 25.06.2025 (обновлено: 06:08 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/pushkov-2025234178.html
Пушков объяснил, зачем нужна утечка о неэффективности ударов США в Иране
Пушков объяснил, зачем нужна утечка о неэффективности ударов США в Иране - РИА Новости, 25.06.2025
Пушков объяснил, зачем нужна утечка о неэффективности ударов США в Иране
Утечка в СМИ доклада разведки США о неэффективности американских ударов по иранским ядерным объектам, возможно, нужна для обоснования необходимости дальнейшей... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:44:00+03:00
2025-06-25T06:08:00+03:00
сша
иран
исфахан
алексей пушков
дональд трамп
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Утечка в СМИ доклада разведки США о неэффективности американских ударов по иранским ядерным объектам, возможно, нужна для обоснования необходимости дальнейшей войны против Ирана, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США. "Согласно появившейся в западных СМИ утечке, в "совершенно секретном" докладе разведки США утверждается, что ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали. Возможно, это и так, но такие "утечки" случайными не бывают. У этой "утечки" может быть две цели: первая — дискредитировать (президента США Дональда — Прим. Ред.) Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану); вторая — обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны США", — написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что, когда утечки происходят, это всегда для чего-то нужно. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250624/iran-2025223070.html
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сша, иран, исфахан, алексей пушков, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
США, Иран, Исфахан, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пушков объяснил, зачем нужна утечка о неэффективности ударов США в Иране

Пушков: утечка о неэффективности ударов США в Иране нужна для продолжения войны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Утечка в СМИ доклада разведки США о неэффективности американских ударов по иранским ядерным объектам, возможно, нужна для обоснования необходимости дальнейшей войны против Ирана, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США.
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"Согласно появившейся в западных СМИ утечке, в "совершенно секретном" докладе разведки США утверждается, что ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали. Возможно, это и так, но такие "утечки" случайными не бывают. У этой "утечки" может быть две цели: первая — дискредитировать (президента США Дональда — Прим. Ред.) Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану); вторая — обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны США", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что, когда утечки происходят, это всегда для чего-то нужно.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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СШАИранИсфаханАлексей ПушковДональд ТрампАббас АракчиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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