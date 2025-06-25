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ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске - РИА Новости, 25.06.2025
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09:42 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/psb-2025257913.html
ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске
ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске - РИА Новости, 25.06.2025
ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске
Банк ПСБ подписал с правительством Курской области и Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) трехстороннее соглашение о строительстве в Курске центра... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:42:00+03:00
2025-06-25T09:42:00+03:00
общество
курск
курская область
ярославль
петр фрадков
александр хинштейн
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Банк ПСБ подписал с правительством Курской области и Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) трехстороннее соглашение о строительстве в Курске центра легкой атлетики с беговой трассой и открытой площадкой для занятий. Быстровозводимый многофункциональный объект круглогодичной эксплуатации с раздевалками и душевыми, камерой хранения, вендинговой зоной, залом для стрейчинга, лекторием и другими помещениями появится в парке "Боева дача". Документ подписали председатель ПСБ, глава ВФЛА Петр Фрадков, исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Центр в Курске – второй объект проекта ПСБ и ВФЛА по созданию беговых центров по всей стране. Реализация проекта будет осуществляться при финансовой поддержке ПСБ, региональных властей и частных инвесторов. Первый такой центр планируется построить в Ярославле. "Возведение беговых центров в разных городах нашей страны – это большой, знаковый проект ПСБ и ВФЛА. Два города вы уже знаете – Ярославль и Курск, на очереди и другие. Спортивная инфраструктура будет оснащена современным оборудованием и ответит самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Приобщение людей к легкой атлетике, развитие массового спорта являются для нас важнейшими задачами", – приводятся в сообщении слова Фрадкова. По словам Хинштейна, для области крайне значимо сотрудничество с ПСБ и ВФЛА в рамках этого федерального проекта. "Новый центр сделает занятия спортом доступнее и комфортнее для всех жителей Курска и области, независимо от возраста и уровня подготовки. Это не просто спортивный объект – это вклад в здоровье нации, создание современной инфраструктуры для массового спорта и привлечение людей в уникальную природную зону нашего парка", - цитируются в сообщении его слова. В ходе рабочей встречи Фрадков и Хинштейн также обсудили вопросы участия банка в реализации федеральных программ по обеспечению граждан региона жильем, расширения зарплатного проекта ПСБ для сотрудников бюджетной сферы и поддержки банком инициатив по повышению финансовой грамотности населения области.
https://ria.ru/20250623/psb-2024839887.html
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общество, курск, курская область, ярославль, петр фрадков, александр хинштейн, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
Общество, Курск, Курская область, Ярославль, Петр Фрадков, Александр Хинштейн, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске

ПСБ подписал соглашение о возведении в Курске бегового центра

© Фото : Пресс-служба банка ПСБПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске
ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Пресс-служба банка ПСБ
ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Банк ПСБ подписал с правительством Курской области и Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) трехстороннее соглашение о строительстве в Курске центра легкой атлетики с беговой трассой и открытой площадкой для занятий.
Быстровозводимый многофункциональный объект круглогодичной эксплуатации с раздевалками и душевыми, камерой хранения, вендинговой зоной, залом для стрейчинга, лекторием и другими помещениями появится в парке "Боева дача".
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ
23 июня, 14:14
Документ подписали председатель ПСБ, глава ВФЛА Петр Фрадков, исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Центр в Курске – второй объект проекта ПСБ и ВФЛА по созданию беговых центров по всей стране. Реализация проекта будет осуществляться при финансовой поддержке ПСБ, региональных властей и частных инвесторов. Первый такой центр планируется построить в Ярославле.
"Возведение беговых центров в разных городах нашей страны – это большой, знаковый проект ПСБ и ВФЛА. Два города вы уже знаете – Ярославль и Курск, на очереди и другие. Спортивная инфраструктура будет оснащена современным оборудованием и ответит самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Приобщение людей к легкой атлетике, развитие массового спорта являются для нас важнейшими задачами", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.
По словам Хинштейна, для области крайне значимо сотрудничество с ПСБ и ВФЛА в рамках этого федерального проекта.
"Новый центр сделает занятия спортом доступнее и комфортнее для всех жителей Курска и области, независимо от возраста и уровня подготовки. Это не просто спортивный объект – это вклад в здоровье нации, создание современной инфраструктуры для массового спорта и привлечение людей в уникальную природную зону нашего парка", - цитируются в сообщении его слова.
В ходе рабочей встречи Фрадков и Хинштейн также обсудили вопросы участия банка в реализации федеральных программ по обеспечению граждан региона жильем, расширения зарплатного проекта ПСБ для сотрудников бюджетной сферы и поддержки банком инициатив по повышению финансовой грамотности населения области.
Руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
ПСБ расширяет программу поддержки участников и ветеранов СВО
20 июня, 19:38
 
ОбществоКурскКурская областьЯрославльПетр ФрадковАлександр ХинштейнВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
 
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