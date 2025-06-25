https://ria.ru/20250625/psb-2025257913.html

ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске

ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске - РИА Новости, 25.06.2025

ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске

Банк ПСБ подписал с правительством Курской области и Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) трехстороннее соглашение о строительстве в Курске центра... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:42:00+03:00

2025-06-25T09:42:00+03:00

2025-06-25T09:42:00+03:00

общество

курск

курская область

ярославль

петр фрадков

александр хинштейн

всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Банк ПСБ подписал с правительством Курской области и Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) трехстороннее соглашение о строительстве в Курске центра легкой атлетики с беговой трассой и открытой площадкой для занятий. Быстровозводимый многофункциональный объект круглогодичной эксплуатации с раздевалками и душевыми, камерой хранения, вендинговой зоной, залом для стрейчинга, лекторием и другими помещениями появится в парке "Боева дача". Документ подписали председатель ПСБ, глава ВФЛА Петр Фрадков, исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Центр в Курске – второй объект проекта ПСБ и ВФЛА по созданию беговых центров по всей стране. Реализация проекта будет осуществляться при финансовой поддержке ПСБ, региональных властей и частных инвесторов. Первый такой центр планируется построить в Ярославле. "Возведение беговых центров в разных городах нашей страны – это большой, знаковый проект ПСБ и ВФЛА. Два города вы уже знаете – Ярославль и Курск, на очереди и другие. Спортивная инфраструктура будет оснащена современным оборудованием и ответит самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Приобщение людей к легкой атлетике, развитие массового спорта являются для нас важнейшими задачами", – приводятся в сообщении слова Фрадкова. По словам Хинштейна, для области крайне значимо сотрудничество с ПСБ и ВФЛА в рамках этого федерального проекта. "Новый центр сделает занятия спортом доступнее и комфортнее для всех жителей Курска и области, независимо от возраста и уровня подготовки. Это не просто спортивный объект – это вклад в здоровье нации, создание современной инфраструктуры для массового спорта и привлечение людей в уникальную природную зону нашего парка", - цитируются в сообщении его слова. В ходе рабочей встречи Фрадков и Хинштейн также обсудили вопросы участия банка в реализации федеральных программ по обеспечению граждан региона жильем, расширения зарплатного проекта ПСБ для сотрудников бюджетной сферы и поддержки банком инициатив по повышению финансовой грамотности населения области.

https://ria.ru/20250623/psb-2024839887.html

https://ria.ru/20250620/psb-2024387116.html

курск

курская область

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общество, курск, курская область, ярославль, петр фрадков, александр хинштейн, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)