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Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 25.06.2025
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12:08 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/professionaly-2025298058.html
Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы"
Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 25.06.2025
Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы"
Госкорпорация "Ростех" предоставила площадку для проведения межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника", сообщает... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:08:00+03:00
2025-06-25T12:08:00+03:00
россия
николай волобуев
ростех
чемпионат «профессионалы»
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предоставила площадку для проведения межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Госкорпорация третий год поддерживает Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы". "Поддержка чемпионата "Профессионалы" – часть системной работы Ростеха по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Мы заинтересованы в том, чтобы участники соревнований получали актуальные навыки, востребованные в реальном производстве. Наши эксперты помогают формировать конкурсные задания и оценивают результаты, а лучшие участники получают возможность стажировок на предприятиях корпорации", – отметил член бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, его слова приводит пресс-служба Института. Кроме того, корпорация развивает собственный корпоративный чемпионат "Время первых", который также служит площадкой для выявления и развития талантливых молодых специалистов. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250624/tsvetkova-2025088575.html
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россия, николай волобуев, ростех, чемпионат «профессионалы»
Россия, Николай Волобуев, Ростех, Чемпионат «Профессионалы»
Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы"

Этап чемпионата "Профессионалы" пройдет на площадке Ростеха

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияУчастники Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы"
Участники Всероссийского чемпионатного движения Профессионалы - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Участники Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы"
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предоставила площадку для проведения межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Госкорпорация третий год поддерживает Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Цветкова: Ростех предлагает стажировки финалистам Профессионалов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Цветкова: "Ростех" предлагает стажировки финалистам "Профессионалов"
Вчера, 14:07
"Поддержка чемпионата "Профессионалы" – часть системной работы Ростеха по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Мы заинтересованы в том, чтобы участники соревнований получали актуальные навыки, востребованные в реальном производстве. Наши эксперты помогают формировать конкурсные задания и оценивают результаты, а лучшие участники получают возможность стажировок на предприятиях корпорации", – отметил член бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, его слова приводит пресс-служба Института.
Кроме того, корпорация развивает собственный корпоративный чемпионат "Время первых", который также служит площадкой для выявления и развития талантливых молодых специалистов.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий.
Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Чемпионат высоких технологий в СПБ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Участникам чемпионата высоких технологий будут доступны 4 модуля заданий
11:14
 
РоссияНиколай ВолобуевРостехЧемпионат «Профессионалы»
 
 
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