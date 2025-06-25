https://ria.ru/20250625/professionaly-2025298058.html

Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы"

Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 25.06.2025

Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы"

Госкорпорация "Ростех" предоставила площадку для проведения межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника", сообщает... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:08:00+03:00

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россия

николай волобуев

ростех

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предоставила площадку для проведения межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Госкорпорация третий год поддерживает Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы". "Поддержка чемпионата "Профессионалы" – часть системной работы Ростеха по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Мы заинтересованы в том, чтобы участники соревнований получали актуальные навыки, востребованные в реальном производстве. Наши эксперты помогают формировать конкурсные задания и оценивают результаты, а лучшие участники получают возможность стажировок на предприятиях корпорации", – отметил член бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, его слова приводит пресс-служба Института. Кроме того, корпорация развивает собственный корпоративный чемпионат "Время первых", который также служит площадкой для выявления и развития талантливых молодых специалистов. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250624/tsvetkova-2025088575.html

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россия, николай волобуев, ростех, чемпионат «профессионалы»