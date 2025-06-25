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Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы"
Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 25.06.2025
Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы"
Госкорпорация "Ростех" предоставила площадку для проведения межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника", сообщает... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:08:00+03:00
2025-06-25T12:08:00+03:00
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россия
николай волобуев
ростех
чемпионат «профессионалы»
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предоставила площадку для проведения межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Госкорпорация третий год поддерживает Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы". "Поддержка чемпионата "Профессионалы" – часть системной работы Ростеха по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Мы заинтересованы в том, чтобы участники соревнований получали актуальные навыки, востребованные в реальном производстве. Наши эксперты помогают формировать конкурсные задания и оценивают результаты, а лучшие участники получают возможность стажировок на предприятиях корпорации", – отметил член бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, его слова приводит пресс-служба Института. Кроме того, корпорация развивает собственный корпоративный чемпионат "Время первых", который также служит площадкой для выявления и развития талантливых молодых специалистов. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250624/tsvetkova-2025088575.html
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россия, николай волобуев, ростех, чемпионат «профессионалы»
Россия, Николай Волобуев, Ростех, Чемпионат «Профессионалы»
Ростех предоставил площадку для этапа чемпионата "Профессионалы"
Этап чемпионата "Профессионалы" пройдет на площадке Ростеха
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предоставила площадку для проведения межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Госкорпорация третий год поддерживает Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы".
"Поддержка чемпионата "Профессионалы" – часть системной работы Ростеха по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Мы заинтересованы в том, чтобы участники соревнований получали актуальные навыки, востребованные в реальном производстве. Наши эксперты помогают формировать конкурсные задания и оценивают результаты, а лучшие участники получают возможность стажировок на предприятиях корпорации", – отметил член бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, его слова приводит пресс-служба Института.
Кроме того, корпорация развивает собственный корпоративный чемпионат "Время первых", который также служит площадкой для выявления и развития талантливых молодых специалистов.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий.
Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".