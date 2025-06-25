https://ria.ru/20250625/proekt-2025351599.html

Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом

Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом - РИА Новости, 25.06.2025

Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом

Президент РФ Владимир Путин назвал создание в России культурно-образовательных и музейных комплексов масштабным и важным проектом. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:16:00+03:00

2025-06-25T15:16:00+03:00

2025-06-25T15:16:00+03:00

культура

россия

владимир путин

севастополь

марат хуснуллин

приморский край

ольга любимова

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал создание в России культурно-образовательных и музейных комплексов масштабным и важным проектом. Путин в среду проводит совещание о ходе создания в РФ культурно-образовательных и музейных комплексов. Совещание проходит в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили в Кремле во вторник, с докладами выступят российские вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах. "Напомню, этот масштабный, важный для людей, всего культурного пространства России проект мы реализуем с 2018 года, создаем современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы", - сказал глава государства в ходе совещания. По словам президента, проект создавался, чтобы насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан России, а также для того, чтобы жители страны, особенно молодежь, могли в своем регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям. "Целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250625/tsentry-2025303134.html

https://ria.ru/20250625/putin-2025348458.html

россия

севастополь

приморский край

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россия, владимир путин, севастополь, марат хуснуллин, приморский край, ольга любимова