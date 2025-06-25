https://ria.ru/20250625/proekt-2025351599.html
Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом
Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом - РИА Новости, 25.06.2025
Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом
Президент РФ Владимир Путин назвал создание в России культурно-образовательных и музейных комплексов масштабным и важным проектом. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:16:00+03:00
2025-06-25T15:16:00+03:00
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культура
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приморский край
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал создание в России культурно-образовательных и музейных комплексов масштабным и важным проектом. Путин в среду проводит совещание о ходе создания в РФ культурно-образовательных и музейных комплексов. Совещание проходит в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили в Кремле во вторник, с докладами выступят российские вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах. "Напомню, этот масштабный, важный для людей, всего культурного пространства России проект мы реализуем с 2018 года, создаем современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы", - сказал глава государства в ходе совещания. По словам президента, проект создавался, чтобы насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан России, а также для того, чтобы жители страны, особенно молодежь, могли в своем регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям. "Целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250625/tsentry-2025303134.html
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россия, владимир путин, севастополь, марат хуснуллин, приморский край, ольга любимова
Культура, Россия, Владимир Путин, Севастополь, Марат Хуснуллин, Приморский край, Ольга Любимова
Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом
Путин назвал важным проект создания культурно-образовательных и музейных центров
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал создание в России культурно-образовательных и музейных комплексов масштабным и важным проектом.
Путин
в среду проводит совещание о ходе создания в РФ
культурно-образовательных и музейных комплексов. Совещание проходит в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили в Кремле во вторник, с докладами выступят российские вице-премьер Марат Хуснуллин
и министр культуры Ольга Любимова
. Кроме того, губернаторы Севастополя
, Приморского края
, Кемеровской области
- Кузбасса и Калининградской области
расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах.
"Напомню, этот масштабный, важный для людей, всего культурного пространства России проект мы реализуем с 2018 года, создаем современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы", - сказал глава государства в ходе совещания.
По словам президента, проект создавался, чтобы насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан России, а также для того, чтобы жители страны, особенно молодежь, могли в своем регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям.
"Целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству", - добавил Путин.