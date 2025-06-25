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В Приморье начали проверку после видео со сливом жидкости в озеро Ханка - РИА Новости, 25.06.2025
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14:16 25.06.2025 (обновлено: 14:26 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/primore-2025330973.html
В Приморье начали проверку после видео со сливом жидкости в озеро Ханка
В Приморье начали проверку после видео со сливом жидкости в озеро Ханка - РИА Новости, 25.06.2025
В Приморье начали проверку после видео со сливом жидкости в озеро Ханка
Природоохранная прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, где тёмная жидкость неизвестного происхождения сливается в озеро Ханка... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:16:00+03:00
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происшествия
китай
приморский край
ханкайский район
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, где тёмная жидкость неизвестного происхождения сливается в озеро Ханка на границе с КНР в Приморском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Вера Гринченко. В ряде местных Telegram-каналов распространилось видео, на котором видно, как в озеро сливается темная жидкость. Авторы кадров говорят, что дело происходит на озере Ханка в районе села Камня-Рыболова Ханкайского района. "Организована проверка", — сообщила Гринченко в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. Прокуратура также сообщает, что даст оценку исполнению требований законодательства об охране вод и соблюдению режима особо охраняемой природной территории, решениям и действиям контролирующих органов в регионе. Как уточнили РИА Новости в администрации Ханкайского муниципального округа, сейчас в озеро ничего не сливают. "Сливалась вода всего несколько минут, сейчас уже ничего нет. Это произошло на выходных, массово распространялось в воскресенье, 22 июня", — сообщила агентству руководитель аппарата Администрации Ханкайского муниципального округа Ольга Голиус. Озеро Ханка — самый крупный пресноводный водоем российского Дальнего Востока (4,07 тысячи квадратных километров) на границе Приморского края и Китая. На озере организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник. Этой территории присвоены статусы водно-болотных угодий международного значения, Биосферного резервата ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20250620/enisey-2024096478.html
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происшествия, китай, приморский край, ханкайский район, юнеско
Происшествия, Китай, Приморский край, Ханкайский район, ЮНЕСКО
В Приморье начали проверку после видео со сливом жидкости в озеро Ханка

Прокуратура начала проверку в Приморье после видео слива жидкости в озеро Ханка

© СоцсетиТёмная жидкость неизвестного происхождения сливается в озеро Ханка на границе с КНР в Приморском крае
Тёмная жидкость неизвестного происхождения сливается в озеро Ханка на границе с КНР в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Соцсети
Тёмная жидкость неизвестного происхождения сливается в озеро Ханка на границе с КНР в Приморском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, где тёмная жидкость неизвестного происхождения сливается в озеро Ханка на границе с КНР в Приморском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Вера Гринченко.
В ряде местных Telegram-каналов распространилось видео, на котором видно, как в озеро сливается темная жидкость. Авторы кадров говорят, что дело происходит на озере Ханка в районе села Камня-Рыболова Ханкайского района.
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"Организована проверка", — сообщила Гринченко в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
Прокуратура также сообщает, что даст оценку исполнению требований законодательства об охране вод и соблюдению режима особо охраняемой природной территории, решениям и действиям контролирующих органов в регионе.
Как уточнили РИА Новости в администрации Ханкайского муниципального округа, сейчас в озеро ничего не сливают.
"Сливалась вода всего несколько минут, сейчас уже ничего нет. Это произошло на выходных, массово распространялось в воскресенье, 22 июня", — сообщила агентству руководитель аппарата Администрации Ханкайского муниципального округа Ольга Голиус.
Озеро Ханка — самый крупный пресноводный водоем российского Дальнего Востока (4,07 тысячи квадратных километров) на границе Приморского края и Китая. На озере организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник. Этой территории присвоены статусы водно-болотных угодий международного значения, Биосферного резервата ЮНЕСКО.
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