https://ria.ru/20250625/primore-2025330973.html

В Приморье начали проверку после видео со сливом жидкости в озеро Ханка

В Приморье начали проверку после видео со сливом жидкости в озеро Ханка - РИА Новости, 25.06.2025

В Приморье начали проверку после видео со сливом жидкости в озеро Ханка

Природоохранная прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, где тёмная жидкость неизвестного происхождения сливается в озеро Ханка... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:16:00+03:00

2025-06-25T14:16:00+03:00

2025-06-25T14:26:00+03:00

происшествия

китай

приморский край

ханкайский район

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, где тёмная жидкость неизвестного происхождения сливается в озеро Ханка на границе с КНР в Приморском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Вера Гринченко. В ряде местных Telegram-каналов распространилось видео, на котором видно, как в озеро сливается темная жидкость. Авторы кадров говорят, что дело происходит на озере Ханка в районе села Камня-Рыболова Ханкайского района. "Организована проверка", — сообщила Гринченко в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. Прокуратура также сообщает, что даст оценку исполнению требований законодательства об охране вод и соблюдению режима особо охраняемой природной территории, решениям и действиям контролирующих органов в регионе. Как уточнили РИА Новости в администрации Ханкайского муниципального округа, сейчас в озеро ничего не сливают. "Сливалась вода всего несколько минут, сейчас уже ничего нет. Это произошло на выходных, массово распространялось в воскресенье, 22 июня", — сообщила агентству руководитель аппарата Администрации Ханкайского муниципального округа Ольга Голиус. Озеро Ханка — самый крупный пресноводный водоем российского Дальнего Востока (4,07 тысячи квадратных километров) на границе Приморского края и Китая. На озере организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник. Этой территории присвоены статусы водно-болотных угодий международного значения, Биосферного резервата ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20250620/enisey-2024096478.html

https://ria.ru/20250603/proverka-2020590345.html

китай

приморский край

ханкайский район

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происшествия, китай, приморский край, ханкайский район, юнеско