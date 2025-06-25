https://ria.ru/20250625/podderzhka-2025360230.html
Архангельские депутаты дополнили меры поддержки многодетных семей
Архангельские депутаты дополнили меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 25.06.2025
Архангельские депутаты дополнили меры поддержки многодетных семей
Депутаты собрания Архангельской области на очередной сессии дополнили меры поддержки многодетных семей, в частности, больше помощи будут получать семьи, в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:46:00+03:00
2025-06-25T15:46:00+03:00
2025-06-25T15:46:00+03:00
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 июн – РИА Новости. Депутаты собрания Архангельской области на очередной сессии дополнили меры поддержки многодетных семей, в частности, больше помощи будут получать семьи, в которых есть дети-инвалиды I и II степени в возрасте до 23 лет, сообщила пресс-служба областного заксобрания. Законопроект инициирован губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и поддержан депутатами в двух чтениях. Ранее в регионе меры социальной поддержки предоставлялись многодетным семьям с детьми до 18 или 23 лет при условии их обучения в очной форме. "Когда речь идет об инвалидах, у них не всегда есть возможность получить очное образование. Сегодня мы учли эту позицию в областном законе. Это значит, что семьи получили коммунальные льготы, освобождение от транспортного налога и другие предусмотренные меры поддержки", – рассказала председатель областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Депутаты также одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий повторное выделение бесплатного земельного участка многодетным семьям, участникам специальной военной операции и членам семьи погибших бойцов, если ранее предоставленный земельный надел не использоваться по целевому назначению из-за непредвиденных обстоятельств, например, из-за стихийных бедствий. "Сегодня мы даем возможность бесплатного предоставления земельного участка под строительство, но, к сожалению, не все участки соответствуют нужным требованиям, и люди не могут воспользоваться ими по назначению, а значит, улучшить свои жилищные условия. Мы разрешили таким семьям второй раз воспользоваться этим правом", – пояснила Прокопьева. Также во втором чтении поддержан законопроект, расширяющий категорию многодетных семей, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. К ним отнесены не только многодетные родители, имеющие трех и более детей до 18 лет, но и семьи, в которых воспитываются дети-студенты до 23 лет, получающие образование в очной форме. Законопроектом также исключены ограничения оказания юридической помощи, связанной с защитой прав несовершеннолетних и предоставлением мер социальной поддержки для семей, чей доход превышает полуторную величину прожиточного минимума. Кроме того, расширен перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи государственным юридическим бюро или адвокатами при рассмотрении в судах дел об установлении или оспаривании отцовства (материнства). Это положение направлено на поддержку участников СВО в случае их участия в судебных разбирательствах при установлении (оспаривании) отцовства.
https://ria.ru/20250620/pmef-2024403234.html
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архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский
Архангельские депутаты дополнили меры поддержки многодетных семей
Депутаты Архангельской области дополнили меры поддержки многодетных семей
АРХАНГЕЛЬСК, 25 июн – РИА Новости. Депутаты собрания Архангельской области на очередной сессии дополнили меры поддержки многодетных семей, в частности, больше помощи будут получать семьи, в которых есть дети-инвалиды I и II степени в возрасте до 23 лет, сообщила пресс-служба областного заксобрания.
Законопроект инициирован губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и поддержан депутатами в двух чтениях. Ранее в регионе меры социальной поддержки предоставлялись многодетным семьям с детьми до 18 или 23 лет при условии их обучения в очной форме.
"Когда речь идет об инвалидах, у них не всегда есть возможность получить очное образование. Сегодня мы учли эту позицию в областном законе. Это значит, что семьи получили коммунальные льготы, освобождение от транспортного налога и другие предусмотренные меры поддержки", – рассказала председатель областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Депутаты также одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий повторное выделение бесплатного земельного участка многодетным семьям, участникам специальной военной операции и членам семьи погибших бойцов, если ранее предоставленный земельный надел не использоваться по целевому назначению из-за непредвиденных обстоятельств, например, из-за стихийных бедствий.
"Сегодня мы даем возможность бесплатного предоставления земельного участка под строительство, но, к сожалению, не все участки соответствуют нужным требованиям, и люди не могут воспользоваться ими по назначению, а значит, улучшить свои жилищные условия. Мы разрешили таким семьям второй раз воспользоваться этим правом", – пояснила Прокопьева.
Также во втором чтении поддержан законопроект, расширяющий категорию многодетных семей, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. К ним отнесены не только многодетные родители, имеющие трех и более детей до 18 лет, но и семьи, в которых воспитываются дети-студенты до 23 лет, получающие образование в очной форме. Законопроектом также исключены ограничения оказания юридической помощи, связанной с защитой прав несовершеннолетних и предоставлением мер социальной поддержки для семей, чей доход превышает полуторную величину прожиточного минимума.
Кроме того, расширен перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи государственным юридическим бюро или адвокатами при рассмотрении в судах дел об установлении или оспаривании отцовства (материнства). Это положение направлено на поддержку участников СВО в случае их участия в судебных разбирательствах при установлении (оспаривании) отцовства.