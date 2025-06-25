https://ria.ru/20250625/pobeda-2025349268.html
Кравцов посетил мобильную экспозицию к 80-летию Великой Победы
Кравцов посетил мобильную экспозицию к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 25.06.2025
Кравцов посетил мобильную экспозицию к 80-летию Великой Победы
Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках визита в Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева ознакомился с комплексной мобильной... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:08:00+03:00
2025-06-25T15:08:00+03:00
2025-06-25T15:17:00+03:00
общество
россия
япония
сергей кравцов
институт содержания и методов обучения
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
освобождение. мир народам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025327171_0:368:2703:1888_1920x0_80_0_0_ff900975246c47f86ef8ef4605beabfd.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках визита в Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева ознакомился с комплексной мобильной экспозицией, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Победы над милитаристской Японией, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Экспозиция включает две тематические фотовыставки: "Освобождение. Мир народам" и "Освобождение Крыма". В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На представленных фотографиях запечатлены ключевые моменты исторических событий, дополненные подробными описаниями, доступными через QR-коды."Материалы экспозиции направлены на решение важных задач исторического просвещения, заявленных в указе президента Российской Федерации", – отметил во время экскурсии руководитель института Максим Костенко.По словам Костенко, проект призван способствовать формированию исторической грамотности среди подростков, поддержке реализации внеурочной деятельности и дополнительных образовательных программ. Экспозиция может быть использована в школах для проведения тематических экскурсий и занятий с учащимися разного возраста.Мобильный формат выставки позволяет демонстрировать ее в различных образовательных организациях, расширяя доступ школьников к достоверным историческим материалам.
https://ria.ru/20250415/osvobozhdenie-2011119708.html
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025327171_0:0:2703:2027_1920x0_80_0_0_604e1f7243fcdb4ec38ac1793a3a405b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, япония, сергей кравцов, институт содержания и методов обучения, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, освобождение. мир народам, социальный навигатор
Общество, Россия, Япония, Сергей Кравцов, Институт содержания и методов обучения, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Освобождение. Мир народам, Социальный навигатор
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках визита в Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева ознакомился с комплексной мобильной экспозицией, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Победы над милитаристской Японией, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Экспозиция включает две тематические фотовыставки: "Освобождение. Мир народам" и "Освобождение Крыма". В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На представленных фотографиях запечатлены ключевые моменты исторических событий, дополненные подробными описаниями, доступными через QR-коды.
"Материалы экспозиции направлены на решение важных задач исторического просвещения, заявленных в указе президента Российской Федерации", – отметил во время экскурсии руководитель института Максим Костенко.
По словам Костенко, проект призван способствовать формированию исторической грамотности среди подростков, поддержке реализации внеурочной деятельности и дополнительных образовательных программ. Экспозиция может быть использована в школах для проведения тематических экскурсий и занятий с учащимися разного возраста.
Мобильный формат выставки позволяет демонстрировать ее в различных образовательных организациях, расширяя доступ школьников к достоверным историческим материалам.