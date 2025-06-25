https://ria.ru/20250625/petrochenko-2025265576.html

Суд продлил арест квартир и машины по делу брянского экс-замгубернатора

Суд продлил арест квартир и машины по делу брянского экс-замгубернатора - РИА Новости, 25.06.2025

Суд продлил арест квартир и машины по делу брянского экс-замгубернатора

Суд продлил до 14 сентября арест двух квартир и машины, которые проходят по делу бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, которому вменяют РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд продлил до 14 сентября арест двух квартир и машины, которые проходят по делу бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, которому вменяют получение взятки в размере 21 миллион рублей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В ноябре 2024 года в Басманном суде Москвы РИА Новости сообщали, что суд наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество Петроченко в рамках его уголовного дела о получении взятки. "Продлить до 14 сентября 2025 года срок ареста, наложенного на имущество", - постановил суд. Имущество, согласно документу, принадлежит сыну, однако оно "ранее находилось в собственности… либо было приобретено на денежные средства обвиняемого". В постановлении перечислены квартира, площадью 45,2 квадратных метра, еще одна квартира, площадью 67,7 квадратных метра, а также автомобиль Hyundai Sonata 2019 года выпуска. Согласно документу, машина по 10 июля 2024 года, а одна из квартир до 30 сентября 2024 года находились в собственности обвиняемого, затем они перешли сыну. Вторая квартира в собственности с 14 августа 2023 года, но, указано в постановлении, по имеющимся сведениям, она была приобретена для сына за деньги, полученные от противоправной деятельности. В сведениях о доходах и имуществе Петроченко за 2021 год действительно указаны, в том числе, квартира, площадью 45,2 квадратных метра, и автомобиль Hyundai Sonata. Согласно данным онлайн-платформы "Циан", стоимость квартир, сопоставимых по площади с указанными в списке, в соседних с ними домах варьируется в одном случае в пределах 3,5-4,5 миллиона рублей, во втором – 8,3-9,5 миллиона рублей. Решение принято 10 июня и может быть обжаловано в течение 15 суток. Экс-чиновника арестовали 16 октября 2024 года. Петроченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он был пойман с поличным. Петроченко вменяется получение взятки на сумму не менее 21,5 миллиона рублей за общее покровительство при заключении госконтрактов по приобретению видеокамер для фиксации административных правонарушений. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Свою вину Петроченко не признает.

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