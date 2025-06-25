https://ria.ru/20250625/peskov-2025239166.html
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича - РИА Новости, 25.06.2025
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича
Новые контакты президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем в ближайшее время не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:23:00+03:00
2025-06-25T04:23:00+03:00
2025-06-25T04:23:00+03:00
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новые контакты президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем в ближайшее время не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока нет. Но у нас очень тесные контакты по разным каналам", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
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политика, россия, сербия, дмитрий песков, владимир путин, александр вучич
Политика, Россия, Сербия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Вучич
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича
Песков: новые контакты Путина с Вучичем в ближайшее время не планируются