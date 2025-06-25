Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/peskov-2025239166.html
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича - РИА Новости, 25.06.2025
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича
Новые контакты президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем в ближайшее время не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:23:00+03:00
2025-06-25T04:23:00+03:00
политика
россия
сербия
дмитрий песков
владимир путин
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383989_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_9cc5cf49e7939285fa2ea836fdb8cf0e.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новые контакты президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем в ближайшее время не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока нет. Но у нас очень тесные контакты по разным каналам", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250625/putin-2025231343.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383989_156:0:2880:2043_1920x0_80_0_0_4014e0b11eaff1a7282e110ee342505f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сербия, дмитрий песков, владимир путин, александр вучич
Политика, Россия, Сербия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Вучич
Песков рассказал, планируются ли новые контакты Путина и Вучича

Песков: новые контакты Путина с Вучичем в ближайшее время не планируются

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Вучич
Владимир Путин и Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новые контакты президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем в ближайшее время не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет. Но у нас очень тесные контакты по разным каналам", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
Владимир Путин и Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Путин обсуждал с Вучичем поставки сербской военной продукции на Украину
01:49
 
ПолитикаРоссияСербияДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала