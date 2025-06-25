https://ria.ru/20250625/penza-2025466771.html
В Пензе и Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Пензе и Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 25.06.2025
В Пензе и Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:25:00+03:00
2025-06-25T23:25:00+03:00
2025-06-25T23:25:00+03:00
пенза
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Пенза и Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250625/penza-2025462513.html
пенза
самара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)
Пенза, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт)
В Пензе и Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Пензы и Самары