https://ria.ru/20250625/penza-2025466771.html

В Пензе и Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В Пензе и Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 25.06.2025

В Пензе и Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.06.2025

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пенза

самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Пенза и Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250625/penza-2025462513.html

пенза

самара

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пенза, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)