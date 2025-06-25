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Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп
Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп - РИА Новости, 25.06.2025
Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны страны пока не располагает полной информацией о масштабах ущерба, нанесённого в результате недавних РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:54:00+03:00
2025-06-25T11:54:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны страны пока не располагает полной информацией о масштабах ущерба, нанесённого в результате недавних ударов по ядерным объектам Ирана, и ожидает отчёта от Израиля. "Они (в Пентагоне) действительно пока не знают. Думаю, Израиль очень скоро сообщит нам, потому что у Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) есть люди, которые вовлечены в эту ситуацию", - сказал Трамп журналистам.
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в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп
Трамп: Пентагон ждет от Израиля данных по масштабу ущерба от ударов по Ирану