https://ria.ru/20250625/pentagon-2025293750.html

Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп

Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп - РИА Новости, 25.06.2025

Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны страны пока не располагает полной информацией о масштабах ущерба, нанесённого в результате недавних РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:54:00+03:00

2025-06-25T11:54:00+03:00

2025-06-25T11:59:00+03:00

в мире

израиль

сша

иран

дональд трамп

биньямин нетаньяху

министерство обороны сша

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025295120_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_1ecfe86c7116d2f1ab3c52675c9a6aba.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны страны пока не располагает полной информацией о масштабах ущерба, нанесённого в результате недавних ударов по ядерным объектам Ирана, и ожидает отчёта от Израиля. "Они (в Пентагоне) действительно пока не знают. Думаю, Израиль очень скоро сообщит нам, потому что у Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) есть люди, которые вовлечены в эту ситуацию", - сказал Трамп журналистам.

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

израиль

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте