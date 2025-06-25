Рейтинг@Mail.ru
Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 25.06.2025 (обновлено: 11:59 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/pentagon-2025293750.html
Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп
Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп - РИА Новости, 25.06.2025
Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны страны пока не располагает полной информацией о масштабах ущерба, нанесённого в результате недавних РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:54:00+03:00
2025-06-25T11:59:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025295120_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_1ecfe86c7116d2f1ab3c52675c9a6aba.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны страны пока не располагает полной информацией о масштабах ущерба, нанесённого в результате недавних ударов по ядерным объектам Ирана, и ожидает отчёта от Израиля. "Они (в Пентагоне) действительно пока не знают. Думаю, Израиль очень скоро сообщит нам, потому что у Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) есть люди, которые вовлечены в эту ситуацию", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025295120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58ac7c39e0da16a936dbe01674ec53eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пентагон пока не оценил масштаб ущерба от ударов по Ирану, заявил Трамп

Трамп: Пентагон ждет от Израиля данных по масштабу ущерба от ударов по Ирану

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны страны пока не располагает полной информацией о масштабах ущерба, нанесённого в результате недавних ударов по ядерным объектам Ирана, и ожидает отчёта от Израиля.
"Они (в Пентагоне) действительно пока не знают. Думаю, Израиль очень скоро сообщит нам, потому что у Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) есть люди, которые вовлечены в эту ситуацию", - сказал Трамп журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреИзраильСШАИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала