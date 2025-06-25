https://ria.ru/20250625/papa-2025296310.html

Папа Римский призвал Израиль и Иран отказаться от мести

Папа Римский призвал Израиль и Иран отказаться от мести - РИА Новости, 25.06.2025

Папа Римский призвал Израиль и Иран отказаться от мести

Папа Римский Лев XIV призвал Израиль и Иран после завершения их конфликта отказаться от логики мести и самоуправства. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:03:00+03:00

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2025-06-25T12:03:00+03:00

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ВАТИКАН, 25 июн – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV призвал Израиль и Иран после завершения их конфликта отказаться от логики мести и самоуправства. "Мы продолжаем с вниманием и надеждой следить за развитием ситуации в Иране, Израиле и Палестине. Слова пророка Исайи звучат как никогда актуально: "Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать", - заявил он по окончании всеобщей аудиенции в среду на площади Святого Петра. "Да будет слышан этот голос, идущий свысока. Да будут исцелены раны от кровопролитных событий последних дней. Да будет отвергнута всякая логика своеволия и мести. Да будет твердо избран путь диалога, дипломатии и мира", - сказал понтифик. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/ssha-2025273303.html

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в мире, иран, израиль, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, папа римский