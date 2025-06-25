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Омбудсмен ЛНР рассказала об обращениях к ней по поиску пропавших - РИА Новости, 25.06.2025
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04:49 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ombudsmen-2025239769.html
Омбудсмен ЛНР рассказала об обращениях к ней по поиску пропавших
Омбудсмен ЛНР рассказала об обращениях к ней по поиску пропавших - РИА Новости, 25.06.2025
Омбудсмен ЛНР рассказала об обращениях к ней по поиску пропавших
Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока сообщила РИА Новости, что порядка 80% обращений к ней касаются без вести пропавших в ходе боевых действий. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:49:00+03:00
2025-06-25T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
украина
анна сорока
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока сообщила РИА Новости, что порядка 80% обращений к ней касаются без вести пропавших в ходе боевых действий. "Луганская Народная Республика имеет свою специфику. Это, безусловно, та вооруженная агрессия, которую Украина развязала против нас еще в 2014 году, соответственно, ее последствия - страшные результаты боевых действий - дают о себе знать. И сейчас еще, к сожалению, по нашей земле идет страшная поступь войны и, конечно же, специфика работы уполномоченных по правам человека на этой территории, она как раз вот обусловлена именно этим. Из, условно говоря, пяти тысяч обращений, которые мы получили в 2024 году, четыре (тысячи – ред.) из них - обращения по поводу поиска без вести пропавших военнослужащих", - рассказала Сорока. Она уточнила, что команда омбудсмена помогает в поиске без вести пропавших. "Работаем с геолокациями, пытаемся помочь поисковой роте всем, чем только можем, и надеемся, вот сейчас у нас может быть выстроится система координации всех уполномоченных Российской Федерации в этом направлении", - пояснила Сорока. По ее словам, это достаточно сложная тема, ведь необходимо выяснить, что именно произошло, и исключить варианты плена и прочие. Были случаи, когда родственники и командиры были уверены, что боец погиб, и даже было вынесено определенное решение суда. "На моей памяти два случая было, что были не только мы уверены, но все были вокруг уверены, прежде всего, воинская часть, в том, что наш парень погиб, но слава Богу, он оказался в плену. Даже уже признали умершим через суд, родственники, но слава Богу, он вернулся. Мама сознание потеряла от радости", - рассказала омбудсмен. Она уточнила, что также команда омбудсмена оказывает помощь семьям тех, чьи родные пропали без вести. "Еще раз подчеркну, родственники зачастую находятся в очень тяжелом психологическом состоянии - это нужно понимать, это вызов, сигнал к действию для нашего общества. Мы должны быть готовыми их поддерживать, потому что люди воевали за нас, за наше будущее, и мы должны быть рядом", - подчеркнула Сорока.
https://ria.ru/20250625/vsu-2025230120.html
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общество, луганская народная республика, украина, анна сорока
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Украина, Анна Сорока
Омбудсмен ЛНР рассказала об обращениях к ней по поиску пропавших

Омбудсмен Сорока: около 80% обращений к ней касаются без вести пропавших

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАнна Сорока
Анна Сорока - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Анна Сорока. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока сообщила РИА Новости, что порядка 80% обращений к ней касаются без вести пропавших в ходе боевых действий.
"Луганская Народная Республика имеет свою специфику. Это, безусловно, та вооруженная агрессия, которую Украина развязала против нас еще в 2014 году, соответственно, ее последствия - страшные результаты боевых действий - дают о себе знать. И сейчас еще, к сожалению, по нашей земле идет страшная поступь войны и, конечно же, специфика работы уполномоченных по правам человека на этой территории, она как раз вот обусловлена именно этим. Из, условно говоря, пяти тысяч обращений, которые мы получили в 2024 году, четыре (тысячи – ред.) из них - обращения по поводу поиска без вести пропавших военнослужащих", - рассказала Сорока.
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Она уточнила, что команда омбудсмена помогает в поиске без вести пропавших. "Работаем с геолокациями, пытаемся помочь поисковой роте всем, чем только можем, и надеемся, вот сейчас у нас может быть выстроится система координации всех уполномоченных Российской Федерации в этом направлении", - пояснила Сорока.
По ее словам, это достаточно сложная тема, ведь необходимо выяснить, что именно произошло, и исключить варианты плена и прочие. Были случаи, когда родственники и командиры были уверены, что боец погиб, и даже было вынесено определенное решение суда.
"На моей памяти два случая было, что были не только мы уверены, но все были вокруг уверены, прежде всего, воинская часть, в том, что наш парень погиб, но слава Богу, он оказался в плену. Даже уже признали умершим через суд, родственники, но слава Богу, он вернулся. Мама сознание потеряла от радости", - рассказала омбудсмен.
Она уточнила, что также команда омбудсмена оказывает помощь семьям тех, чьи родные пропали без вести.
"Еще раз подчеркну, родственники зачастую находятся в очень тяжелом психологическом состоянии - это нужно понимать, это вызов, сигнал к действию для нашего общества. Мы должны быть готовыми их поддерживать, потому что люди воевали за нас, за наше будущее, и мы должны быть рядом", - подчеркнула Сорока.
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