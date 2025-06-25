https://ria.ru/20250625/oak-2025251832.html
ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С
ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С - РИА Новости, 25.06.2025
ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С
Российские ВКС получили от Объединенной авиастроительной корпорации новую партию истребителей Су-35С. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T08:58:00+03:00
2025-06-25T08:58:00+03:00
2025-06-25T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
владимир артяков
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские ВКС получили от Объединенной авиастроительной корпорации новую партию истребителей Су-35С. "Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С, изготовленные в рамках гособоронзаказа", — сообщили в пресс-службе "Ростеха".Количество переданных бортов не уточняется.В компании отметили, что истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. По словам первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, летчики высоко оценивают Су-35С и считают его лучшим в своем классе. Самолет позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения. "Эти истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу", — подчеркнул Артяков.Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, пообещал сохранить высокий темп работы над Су-35С, а к 2030 году нарастить производительность труда на 30 процентов."Ростех" — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. Это ключевой поставщик вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году, в нее входят крупнейшие российские авиапредприятия. Корпорация выпускает самолеты таких всемирно известных брендов, как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", и новые — Superjet 100 и МС-21.
https://ria.ru/20250617/tsel-2023383306.html
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, владимир артяков, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-35с, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-35С, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21
ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С
"Ростех": ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские ВКС получили от Объединенной авиастроительной корпорации новую партию истребителей Су-35С.
"Объединенная авиастроительная корпорация
(входит в госкорпорацию "Ростех
") передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С
, изготовленные в рамках гособоронзаказа", — сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Количество переданных бортов не уточняется.
В компании отметили, что истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний.
По словам первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, летчики высоко оценивают Су-35С и считают его лучшим в своем классе. Самолет позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения.
«
"Эти истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу", — подчеркнул Артяков.
Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, пообещал сохранить высокий темп работы над Су-35С, а к 2030 году нарастить производительность труда на 30 процентов.
Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.
На самолет установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.
"Ростех" — крупнейшая машиностроительная компания России
. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. Это ключевой поставщик вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году, в нее входят крупнейшие российские авиапредприятия. Корпорация выпускает самолеты таких всемирно известных брендов, как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", и новые — Superjet 100 и МС-21.