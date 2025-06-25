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Нилов рассказал, чем займется после исключения из ЛДПР - РИА Новости, 25.06.2025
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19:55 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/nilov-2025444967.html
Нилов рассказал, чем займется после исключения из ЛДПР
Нилов рассказал, чем займется после исключения из ЛДПР - РИА Новости, 25.06.2025
Нилов рассказал, чем займется после исключения из ЛДПР
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов после исключения из ЛДПР сообщил, что продолжит работать как независимый депутат. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:55:00+03:00
2025-06-25T19:55:00+03:00
политика
ярослав нилов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов после исключения из ЛДПР сообщил, что продолжит работать как независимый депутат. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что президиум Высшего совета ЛДПР принял решение исключить главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова из партии. &quot;Пока продолжу работать как независимый депутат&quot;, - написал Нилов в Telegram-канале.Депутат отметил, что не признает решения о своем исключении из партии и фракции, будет судиться и добиваться восстановления. "Жириновский учил: никогда не сдавайся. Не сдамся. Никуда не ухожу, остаюсь с партией, в которой уже 28 лет, и с моими избирателями. Исключить из ЛДПР Жириновского меня никто не сможет. Сосредоточусь на работе в комитете, продолжу активную законотворческую деятельность", - подчеркнул Нилов.
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политика, ярослав нилов, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Политика, Ярослав Нилов, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Нилов рассказал, чем займется после исключения из ЛДПР

Нилов после исключения из ЛДПР продолжит работать как независимый депутат

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЯрослав Нилов
Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ярослав Нилов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов после исключения из ЛДПР сообщил, что продолжит работать как независимый депутат.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что президиум Высшего совета ЛДПР принял решение исключить главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова из партии.
«

"Пока продолжу работать как независимый депутат", - написал Нилов в Telegram-канале.

Депутат отметил, что не признает решения о своем исключении из партии и фракции, будет судиться и добиваться восстановления.
"Жириновский учил: никогда не сдавайся. Не сдамся. Никуда не ухожу, остаюсь с партией, в которой уже 28 лет, и с моими избирателями. Исключить из ЛДПР Жириновского меня никто не сможет. Сосредоточусь на работе в комитете, продолжу активную законотворческую деятельность", - подчеркнул Нилов.
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ПолитикаЯрослав НиловЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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