https://ria.ru/20250625/nilov-2025444967.html

Нилов рассказал, чем займется после исключения из ЛДПР

Нилов рассказал, чем займется после исключения из ЛДПР - РИА Новости, 25.06.2025

Нилов рассказал, чем займется после исключения из ЛДПР

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов после исключения из ЛДПР сообщил, что продолжит работать как независимый депутат. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:55:00+03:00

2025-06-25T19:55:00+03:00

2025-06-25T19:55:00+03:00

политика

ярослав нилов

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов после исключения из ЛДПР сообщил, что продолжит работать как независимый депутат. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что президиум Высшего совета ЛДПР принял решение исключить главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова из партии. "Пока продолжу работать как независимый депутат", - написал Нилов в Telegram-канале.Депутат отметил, что не признает решения о своем исключении из партии и фракции, будет судиться и добиваться восстановления. "Жириновский учил: никогда не сдавайся. Не сдамся. Никуда не ухожу, остаюсь с партией, в которой уже 28 лет, и с моими избирателями. Исключить из ЛДПР Жириновского меня никто не сможет. Сосредоточусь на работе в комитете, продолжу активную законотворческую деятельность", - подчеркнул Нилов.

https://ria.ru/20250403/napso-2009084397.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, ярослав нилов, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф