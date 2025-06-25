https://ria.ru/20250625/nato-2025452021.html
НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД
НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 25.06.2025
НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД
Усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения, заявил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:31:00+03:00
2025-06-25T20:31:00+03:00
2025-06-25T20:31:00+03:00
россия
балтийское море
александр грушко
нато
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799633866_0:0:3280:1845_1920x0_80_0_0_4738890bcb81a03c64a389962d289770.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. "В массовом порядке закупаются вооружения, призванные обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах. Усилиями НАТО зоной противостояния стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения. Появились мечтатели превратить Балтику во "внутреннее море НАТО", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Он добавил, что такие же планы вынашиваются в отношении Черного моря.
https://ria.ru/20250623/mid-2024742015.html
россия
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799633866_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_864d0e41e8c64cfd338acc917146a7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балтийское море, александр грушко, нато, обсе, в мире
Россия, Балтийское море, Александр Грушко, НАТО, ОБСЕ, В мире
НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД
Замглавы МИД Грушко назвал регион Балтийского моря зоной противостояния НАТО