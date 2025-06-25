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НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 25.06.2025
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20:31 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/nato-2025452021.html
НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД
НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 25.06.2025
НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД
Усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения, заявил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:31:00+03:00
2025-06-25T20:31:00+03:00
россия
балтийское море
александр грушко
нато
обсе
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. "В массовом порядке закупаются вооружения, призванные обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах. Усилиями НАТО зоной противостояния стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения. Появились мечтатели превратить Балтику во "внутреннее море НАТО", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Он добавил, что такие же планы вынашиваются в отношении Черного моря​.
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россия, балтийское море, александр грушко, нато, обсе, в мире
Россия, Балтийское море, Александр Грушко, НАТО, ОБСЕ, В мире
НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД

Замглавы МИД Грушко назвал регион Балтийского моря зоной противостояния НАТО

© Фото : U.S. NavyКорабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : U.S. Navy
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"В массовом порядке закупаются вооружения, призванные обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах. Усилиями НАТО зоной противостояния стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения. Появились мечтатели превратить Балтику во "внутреннее море НАТО", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.
Он добавил, что такие же планы вынашиваются в отношении Черного моря​.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО
23 июня, 08:21
 
РоссияБалтийское мореАлександр ГрушкоНАТООБСЕВ мире
 
 
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