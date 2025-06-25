https://ria.ru/20250625/nato-2025452021.html

НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД

НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 25.06.2025

НАТО хочет сделать Балтику своим внутренним морем, заявил замглавы МИД

Усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения, заявил... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:31:00+03:00

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россия

балтийское море

александр грушко

нато

обсе

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. "В массовом порядке закупаются вооружения, призванные обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах. Усилиями НАТО зоной противостояния стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения. Появились мечтатели превратить Балтику во "внутреннее море НАТО", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Он добавил, что такие же планы вынашиваются в отношении Черного моря​.

https://ria.ru/20250623/mid-2024742015.html

россия

балтийское море

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россия, балтийское море, александр грушко, нато, обсе, в мире