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Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025" - РИА Новости, 25.06.2025
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18:03 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/nato-2025411535.html
Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025"
Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025" - РИА Новости, 25.06.2025
Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025"
Польша пригласила все страны НАТО на военные учения, которые она намерена провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", заявил журналистам... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:03:00+03:00
2025-06-25T18:03:00+03:00
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ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Польша пригласила все страны НАТО на военные учения, которые она намерена провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", заявил журналистам президент республики Анджей Дуда. В сентябре на территории Белоруссии пройдут совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2025". Как подчеркнул в середине мая глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, учения будут носить сугубо оборонительный характер. "Нашим ответом на учения "Запад" является организация учений в Польше на восточном фланге НАТО в то же самое время. Сегодня я беседовал с вице-премьером, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем... Министр сообщил мне, что направлены приглашения всем членам Североатлантического союза на эти учения и что заинтересованность очень большая", - сказал Дуда. Он отметил, что в учениях на территории Польши примут участие американские военные. "Конечно, будут американцы. Они и так расквартированы в Польше", - сказал польский президент. По его словам, вероятность "широкого участия" союзников по НАТО в этих учениях высока. Ранее сообщалось, что в совместных учениях Белоруссии и России "Запад-2025" примут участие свыше 13 тысяч человек личного состава. Позже министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
https://ria.ru/20250402/gensek-2008952743.html
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белоруссия, польша, россия, анджей дуда, андрей белоусов, владислав косиняк-камыш , нато, в мире
Белоруссия, Польша, Россия, Анджей Дуда, Андрей Белоусов, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, В мире
Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025"

Дуда: Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025"

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Польша пригласила все страны НАТО на военные учения, которые она намерена провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.
В сентябре на территории Белоруссии пройдут совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2025". Как подчеркнул в середине мая глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, учения будут носить сугубо оборонительный характер.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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2 апреля, 17:47
"Нашим ответом на учения "Запад" является организация учений в Польше на восточном фланге НАТО в то же самое время. Сегодня я беседовал с вице-премьером, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем... Министр сообщил мне, что направлены приглашения всем членам Североатлантического союза на эти учения и что заинтересованность очень большая", - сказал Дуда.
Он отметил, что в учениях на территории Польши примут участие американские военные.
"Конечно, будут американцы. Они и так расквартированы в Польше", - сказал польский президент.
По его словам, вероятность "широкого участия" союзников по НАТО в этих учениях высока.
Ранее сообщалось, что в совместных учениях Белоруссии и России "Запад-2025" примут участие свыше 13 тысяч человек личного состава. Позже министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
Учения Запад - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Минобороны Белоруссии сообщило об изменении параметров учения "Запад-2025"
28 мая, 08:48
 
БелоруссияПольшаРоссияАнджей ДудаАндрей БелоусовВладислав Косиняк-КамышНАТОВ мире
 
 
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