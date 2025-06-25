Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025"
Дуда: Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025"
© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Польша пригласила все страны НАТО на военные учения, которые она намерена провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.
В сентябре на территории Белоруссии пройдут совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2025". Как подчеркнул в середине мая глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, учения будут носить сугубо оборонительный характер.
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"Нашим ответом на учения "Запад" является организация учений в Польше на восточном фланге НАТО в то же самое время. Сегодня я беседовал с вице-премьером, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем... Министр сообщил мне, что направлены приглашения всем членам Североатлантического союза на эти учения и что заинтересованность очень большая", - сказал Дуда.
Он отметил, что в учениях на территории Польши примут участие американские военные.
"Конечно, будут американцы. Они и так расквартированы в Польше", - сказал польский президент.
По его словам, вероятность "широкого участия" союзников по НАТО в этих учениях высока.
Ранее сообщалось, что в совместных учениях Белоруссии и России "Запад-2025" примут участие свыше 13 тысяч человек личного состава. Позже министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.