Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какая страна может первой выйти из НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 25.06.2025 (обновлено: 16:27 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/nato-2025358133.html
СМИ раскрыли, какая страна может первой выйти из НАТО
СМИ раскрыли, какая страна может первой выйти из НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
СМИ раскрыли, какая страна может первой выйти из НАТО
Членство Италии в НАТО становится все более бессмысленным и несет за собой риски, пишет издание Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:38:00+03:00
2025-06-25T16:27:00+03:00
в мире
италия
израиль
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101584/77/1015847796_0:95:2400:1445_1920x0_80_0_0_cbea5b96ee752d5e8f8357d2f9ee1593.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Членство Италии в НАТО становится все более бессмысленным и несет за собой риски, пишет издание Il Fatto Quotidiano."Министр обороны Италии Гвидо Крозетто недавно заявил, что больше нет смысла в существовании НАТО. &lt;…&gt; Альянс ведет нас за собой к катастрофическому началу третьей мировой войны, особенно теперь, когда назойливые безумцы (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский и (премьер-министр Израиля Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху диктуют остальным свою волю. Выход из НАТО срочно необходим, чтобы гарантировать безопасность итальянского народа", — говорится в материале.По мнению обозревателя, единственный смысл НАТО заключается в уничтожении национального суверенитета стран-участниц исключительно ради выгоды США.На прошлой неделе министр обороны Италии заявил на полях публичного мероприятия в Падуе, что НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян.Позднее Крозетто попытался оправдаться за свои слова, заявив, что они были неверно интерпретированы. Министр также отметил, что эпоха больших демократий и социальных побед сменилась эпохой великих держав, в мире теперь осталась только одна ценность — экономика, а Запад не осознал этих изменений.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250625/nato-2025344124.html
https://ria.ru/20250625/koshkovich-2025324672.html
италия
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101584/77/1015847796_174:0:2227:1540_1920x0_80_0_0_ac052a16f36387a4a0adc9ab4f55af58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, израиль, сша, нато
В мире, Италия, Израиль, США, НАТО
СМИ раскрыли, какая страна может первой выйти из НАТО

IFQ: Италия может стать первой страной, которая выйдет из НАТО

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Членство Италии в НАТО становится все более бессмысленным и несет за собой риски, пишет издание Il Fatto Quotidiano.
"Министр обороны Италии Гвидо Крозетто недавно заявил, что больше нет смысла в существовании НАТО. <…> Альянс ведет нас за собой к катастрофическому началу третьей мировой войны, особенно теперь, когда назойливые безумцы (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский и (премьер-министр Израиля Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху диктуют остальным свою волю. Выход из НАТО срочно необходим, чтобы гарантировать безопасность итальянского народа", — говорится в материале.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита
Вчера, 14:53
По мнению обозревателя, единственный смысл НАТО заключается в уничтожении национального суверенитета стран-участниц исключительно ради выгоды США.
На прошлой неделе министр обороны Италии заявил на полях публичного мероприятия в Падуе, что НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян.
Позднее Крозетто попытался оправдаться за свои слова, заявив, что они были неверно интерпретированы. Министр также отметил, что эпоха больших демократий и социальных побед сменилась эпохой великих держав, в мире теперь осталась только одна ценность — экономика, а Запад не осознал этих изменений.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО
Вчера, 13:46
 
В миреИталияИзраильСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала