СМИ раскрыли, какая страна может первой выйти из НАТО
IFQ: Италия может стать первой страной, которая выйдет из НАТО
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Членство Италии в НАТО становится все более бессмысленным и несет за собой риски, пишет издание Il Fatto Quotidiano.
"Министр обороны Италии Гвидо Крозетто недавно заявил, что больше нет смысла в существовании НАТО. <…> Альянс ведет нас за собой к катастрофическому началу третьей мировой войны, особенно теперь, когда назойливые безумцы (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский и (премьер-министр Израиля Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху диктуют остальным свою волю. Выход из НАТО срочно необходим, чтобы гарантировать безопасность итальянского народа", — говорится в материале.
По мнению обозревателя, единственный смысл НАТО заключается в уничтожении национального суверенитета стран-участниц исключительно ради выгоды США.
На прошлой неделе министр обороны Италии заявил на полях публичного мероприятия в Падуе, что НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян.
Позднее Крозетто попытался оправдаться за свои слова, заявив, что они были неверно интерпретированы. Министр также отметил, что эпоха больших демократий и социальных побед сменилась эпохой великих держав, в мире теперь осталась только одна ценность — экономика, а Запад не осознал этих изменений.
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