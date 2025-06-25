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Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита

Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита - РИА Новости, 25.06.2025

Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита

Британское издание The Telegraph опубликовало содержание коммюнике саммита НАТО в Гааге. Члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:53:00+03:00

2025-06-25T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Британское издание The Telegraph опубликовало содержание коммюнике саммита НАТО в Гааге. Члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Ключевые подробности:The Telegraph отметила, что формулировки в документе значительно короче, чем обычно. Текст составляет лишь десять процентов от объема прошлогоднего коммюнике. Оно было намеренно сделано коротким и лаконичным, чтобы акцентировать внимание на главной проблеме Трампа — расходах на оборону. Саммит НАТО проходит 24-25 июня.Владимир Путин 19 июня провел встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он назвал разговоры о планах России напасть на НАТО невероятной ложью, в которую заставляют поверить население западных стран. Президент также прокомментировал намерение альянса увеличить бюджет. По его словам, это никому не пойдет на пользу и создаст дополнительные риски.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025242844.html

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в мире, гаага, россия, украина, нато, дональд трамп, владимир путин