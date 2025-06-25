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Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита - РИА Новости, 25.06.2025
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14:53 25.06.2025 (обновлено: 17:23 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/nato-2025344124.html
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита - РИА Новости, 25.06.2025
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита
Британское издание The Telegraph опубликовало содержание коммюнике саммита НАТО в Гааге. Члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Британское издание The Telegraph опубликовало содержание коммюнике саммита НАТО в Гааге. Члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Ключевые подробности:The Telegraph отметила, что формулировки в документе значительно короче, чем обычно. Текст составляет лишь десять процентов от объема прошлогоднего коммюнике. Оно было намеренно сделано коротким и лаконичным, чтобы акцентировать внимание на главной проблеме Трампа — расходах на оборону. Саммит НАТО проходит 24-25 июня.Владимир Путин 19 июня провел встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он назвал разговоры о планах России напасть на НАТО невероятной ложью, в которую заставляют поверить население западных стран. Президент также прокомментировал намерение альянса увеличить бюджет. По его словам, это никому не пойдет на пользу и создаст дополнительные риски.
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в мире, гаага, россия, украина, нато, дональд трамп, владимир путин
В мире, Гаага, Россия, Украина, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Путин

Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Британское издание The Telegraph опубликовало содержание коммюнике саммита НАТО в Гааге. Члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону.
Ключевые подробности:
  • документ включает поддержку Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов;
  • в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс;
  • Россия упоминается только в контексте "угрозы" евро-атлантической безопасности;

В коммюнике 2023 и 2024 годов военный блок обвинял Москву в полномасштабном вторжении на Украину. Издание отмечает, что в этом году Дональд Трамп отказался подписывать аналогичное положение, опасаясь срыва его мирных переговоров с Владимиром Путиным.

  • страны НАТО обязались направлять пять процентов ВВП на оборону к 2035 году;
  • альянс пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029-м;
  • саммит военного блока в 2026 году пройдет в Турции.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО
Вчера, 06:24
The Telegraph отметила, что формулировки в документе значительно короче, чем обычно. Текст составляет лишь десять процентов от объема прошлогоднего коммюнике. Оно было намеренно сделано коротким и лаконичным, чтобы акцентировать внимание на главной проблеме Трампа — расходах на оборону. Саммит НАТО проходит 24-25 июня.
Владимир Путин 19 июня провел встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он назвал разговоры о планах России напасть на НАТО невероятной ложью, в которую заставляют поверить население западных стран.
Президент также прокомментировал намерение альянса увеличить бюджет. По его словам, это никому не пойдет на пользу и создаст дополнительные риски.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ
Вчера, 09:01
 
В миреГаагаРоссияУкраинаНАТОДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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