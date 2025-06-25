Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Британское издание The Telegraph опубликовало содержание коммюнике саммита НАТО в Гааге. Члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону.
Ключевые подробности:
В коммюнике 2023 и 2024 годов военный блок обвинял Москву в полномасштабном вторжении на Украину. Издание отмечает, что в этом году Дональд Трамп отказался подписывать аналогичное положение, опасаясь срыва его мирных переговоров с Владимиром Путиным.
The Telegraph отметила, что формулировки в документе значительно короче, чем обычно. Текст составляет лишь десять процентов от объема прошлогоднего коммюнике. Оно было намеренно сделано коротким и лаконичным, чтобы акцентировать внимание на главной проблеме Трампа — расходах на оборону. Саммит НАТО проходит 24-25 июня.
Владимир Путин 19 июня провел встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он назвал разговоры о планах России напасть на НАТО невероятной ложью, в которую заставляют поверить население западных стран.
Президент также прокомментировал намерение альянса увеличить бюджет. По его словам, это никому не пойдет на пользу и создаст дополнительные риски.