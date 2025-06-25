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В Финляндии забили тревогу из-за дерзкого хода НАТО на границе с Россией - РИА Новости, 25.06.2025
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10:07 25.06.2025 (обновлено: 10:59 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/nato-2025264679.html
В Финляндии забили тревогу из-за дерзкого хода НАТО на границе с Россией
В Финляндии забили тревогу из-за дерзкого хода НАТО на границе с Россией - РИА Новости, 25.06.2025
В Финляндии забили тревогу из-за дерзкого хода НАТО на границе с Россией
Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 25.06.2025
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финляндия
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туомас малинен
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.&quot;Они постепенно делают из нашей страны новую Украину&quot;, — так он прокомментировал сообщения о том, что страны альянса создают на финской территории новую бригаду.В мае в стране проходили сухопутные учения Lively Sabre 25, в том числе вблизи российской границы. В них принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность объединения у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
https://ria.ru/20250624/stolknovenie-2025148410.html
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финляндия, украина, москва, туомас малинен, нато, в мире
Финляндия, Украина, Москва, Туомас Малинен, НАТО, В мире
В Финляндии забили тревогу из-за дерзкого хода НАТО на границе с Россией

Малинен: НАТО превращает Финляндию в новую Украину

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«

"Они постепенно делают из нашей страны новую Украину", — так он прокомментировал сообщения о том, что страны альянса создают на финской территории новую бригаду.

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В мае в стране проходили сухопутные учения Lively Sabre 25, в том числе вблизи российской границы. В них принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность объединения у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
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ФинляндияУкраинаМоскваТуомас МалиненНАТОВ мире
 
 
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