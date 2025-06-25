https://ria.ru/20250625/nato-2025264679.html

В Финляндии забили тревогу из-за дерзкого хода НАТО на границе с Россией

В Финляндии забили тревогу из-за дерзкого хода НАТО на границе с Россией - РИА Новости, 25.06.2025

В Финляндии забили тревогу из-за дерзкого хода НАТО на границе с Россией

Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Они постепенно делают из нашей страны новую Украину", — так он прокомментировал сообщения о том, что страны альянса создают на финской территории новую бригаду.В мае в стране проходили сухопутные учения Lively Sabre 25, в том числе вблизи российской границы. В них принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность объединения у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

https://ria.ru/20250624/stolknovenie-2025148410.html

https://ria.ru/20250624/bloomberg-2025102340.html

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финляндия, украина, москва, туомас малинен, нато, в мире