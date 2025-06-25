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Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе

Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе - РИА Новости, 25.06.2025

Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе

В итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс, не приняли участники встречи и никаких решений о поддержке Киева, РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:14:00+03:00

2025-06-25T02:14:00+03:00

2025-06-25T02:27:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. В итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс, не приняли участники встречи и никаких решений о поддержке Киева, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно", — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Трансляцию вел телеканал М1. Министр объяснил, что "членство Украины в НАТО было бы равносильно Третьей мировой войне, а мы этого очень не хотим". Сийярто также сообщил, что главы МИД стран НАТО на заседании "не приняли никакого решения относительно Украины, ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще".Накануне вечером венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что Североатлантический альянс стремится сделать итоговую декларацию этой встречи краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

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