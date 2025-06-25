https://ria.ru/20250625/nato-2025232415.html
Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе
Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе - РИА Новости, 25.06.2025
Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе
В итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс, не приняли участники встречи и никаких решений о поддержке Киева, РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:14:00+03:00
2025-06-25T02:14:00+03:00
2025-06-25T02:27:00+03:00
в мире
украина
гаага
петер сийярто
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_b221de4dce2fe71298ebf5d4c07e9229.jpg
БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. В итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс, не приняли участники встречи и никаких решений о поддержке Киева, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно", — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Трансляцию вел телеканал М1. Министр объяснил, что "членство Украины в НАТО было бы равносильно Третьей мировой войне, а мы этого очень не хотим". Сийярто также сообщил, что главы МИД стран НАТО на заседании "не приняли никакого решения относительно Украины, ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще".Накануне вечером венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что Североатлантический альянс стремится сделать итоговую декларацию этой встречи краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html
украина
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_225:0:2945:2040_1920x0_80_0_0_6b92ebbc5b99c9d28b1c106cceba4e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, гаага, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Гаага, Петер Сийярто, НАТО
Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе
Сийярто: в итоговом документе саммита НАТО не будет слов о пути Украины в альянс