https://ria.ru/20250625/mvd-2025350269.html

В Ростовской области объявили награду за информацию о двойном убийстве

В Ростовской области объявили награду за информацию о двойном убийстве - РИА Новости, 25.06.2025

В Ростовской области объявили награду за информацию о двойном убийстве

Награда в 500 тысяч рублей объявлена за достоверную информацию о жестоком убийстве двух женщин в Тацинском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:14:00+03:00

2025-06-25T15:14:00+03:00

2025-06-25T15:14:00+03:00

происшествия

россия

тацинский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Награда в 500 тысяч рублей объявлена за достоверную информацию о жестоком убийстве двух женщин в Тацинском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону. Как сообщало следствие, 16 марта в частном доме в станице Тацинской были обнаружены тела 64-летней женщины и ее 65-летней сиделки. У одной из них были колото-резаные раны, у второй - черепно-мозговая травма. Источник агентства отмечал, что никаких ценных вещей в доме похищено не было. "ГУ МВД России по Ростовской области обращается к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая может способствовать раскрытию двойного убийства, совершённого в Тацинском районе... За достоверные сведения, способствующие установлению и задержанию подозреваемого, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

https://ria.ru/20250318/ubiystvo-2005657246.html

россия

тацинский район

ростовская область

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происшествия, россия, тацинский район, ростовская область