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В Ростовской области объявили награду за информацию о двойном убийстве - РИА Новости, 25.06.2025
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15:14 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/mvd-2025350269.html
В Ростовской области объявили награду за информацию о двойном убийстве
В Ростовской области объявили награду за информацию о двойном убийстве - РИА Новости, 25.06.2025
В Ростовской области объявили награду за информацию о двойном убийстве
Награда в 500 тысяч рублей объявлена за достоверную информацию о жестоком убийстве двух женщин в Тацинском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:14:00+03:00
2025-06-25T15:14:00+03:00
происшествия
россия
тацинский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Награда в 500 тысяч рублей объявлена за достоверную информацию о жестоком убийстве двух женщин в Тацинском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону. Как сообщало следствие, 16 марта в частном доме в станице Тацинской были обнаружены тела 64-летней женщины и ее 65-летней сиделки. У одной из них были колото-резаные раны, у второй - черепно-мозговая травма. Источник агентства отмечал, что никаких ценных вещей в доме похищено не было. "ГУ МВД России по Ростовской области обращается к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая может способствовать раскрытию двойного убийства, совершённого в Тацинском районе... За достоверные сведения, способствующие установлению и задержанию подозреваемого, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
https://ria.ru/20250318/ubiystvo-2005657246.html
россия
тацинский район
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происшествия, россия, тацинский район, ростовская область
Происшествия, Россия, Тацинский район, Ростовская область
В Ростовской области объявили награду за информацию о двойном убийстве

МВД объявило награду за информацию об убийстве двух женщин в Ростовской области

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Награда в 500 тысяч рублей объявлена за достоверную информацию о жестоком убийстве двух женщин в Тацинском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.
Как сообщало следствие, 16 марта в частном доме в станице Тацинской были обнаружены тела 64-летней женщины и ее 65-летней сиделки. У одной из них были колото-резаные раны, у второй - черепно-мозговая травма. Источник агентства отмечал, что никаких ценных вещей в доме похищено не было.
"ГУ МВД России по Ростовской области обращается к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая может способствовать раскрытию двойного убийства, совершённого в Тацинском районе... За достоверные сведения, способствующие установлению и задержанию подозреваемого, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В деле об убийстве двух женщин в Ростовской области появились новые детали
18 марта, 11:00
 
ПроисшествияРоссияТацинский районРостовская область
 
 
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