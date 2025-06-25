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МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников миграционной службы - РИА Новости, 25.06.2025
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13:27 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/mvd-2025321126.html
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников миграционной службы
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников миграционной службы - РИА Новости, 25.06.2025
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников миграционной службы
Мошенники обзванивают потенциальных жертв под видом сотрудников миграционной службы и просят данные для записи в электронную очередь, предупреждает главное... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:27:00+03:00
2025-06-25T13:27:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мошенники обзванивают потенциальных жертв под видом сотрудников миграционной службы и просят данные для записи в электронную очередь, предупреждает главное управление по вопросам миграции МВД РФ. "МВД России предупреждает: мошенники практикуют новую схему обмана, представляясь сотрудниками миграционной службы", - говорится в сообщении. Злоумышленники могут предлагать поставить дополнительную печать в российском паспорте или сообщить паспортные данные для записи в электронную очередь или дистанционного оформления талона. "Подобные случаи особенно распространены на присоединенных территориях, где многие граждане относительно недавно получили российские паспорта", - уточнили в ведомстве. Полицейские подчеркнули, что это только первое звено преступной цепочки, далее с жертвой могут связаться и "представители" иных ведомств. "Если с вами посредством сети интернет связывается "сотрудник полиции", в том числе представитель подразделения по вопросам миграции — это мошенник. Чтобы не поддаться на уловки мошенника, ни в коем случае не продолжайте с ним разговор", - предостерегли в МВД.
https://ria.ru/20250624/mvd-2025055061.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников миграционной службы

МВД: мошенники обзванивают клиентов под видом сотрудников миграционной службы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мошенники обзванивают потенциальных жертв под видом сотрудников миграционной службы и просят данные для записи в электронную очередь, предупреждает главное управление по вопросам миграции МВД РФ.
"МВД России предупреждает: мошенники практикуют новую схему обмана, представляясь сотрудниками миграционной службы", - говорится в сообщении.
Злоумышленники могут предлагать поставить дополнительную печать в российском паспорте или сообщить паспортные данные для записи в электронную очередь или дистанционного оформления талона.
"Подобные случаи особенно распространены на присоединенных территориях, где многие граждане относительно недавно получили российские паспорта", - уточнили в ведомстве.
Полицейские подчеркнули, что это только первое звено преступной цепочки, далее с жертвой могут связаться и "представители" иных ведомств.
"Если с вами посредством сети интернет связывается "сотрудник полиции", в том числе представитель подразделения по вопросам миграции — это мошенник. Чтобы не поддаться на уловки мошенника, ни в коем случае не продолжайте с ним разговор", - предостерегли в МВД.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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