https://ria.ru/20250625/mvd-2025262281.html

МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple

МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple - РИА Новости, 25.06.2025

МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple

Мошенники по-прежнему используют для вымогательства схемы с блокировкой Apple через доступ к iCloud, предупредило МВД. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:54:00+03:00

2025-06-25T09:54:00+03:00

2025-06-25T10:35:00+03:00

технологии

apple

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мошенники по-прежнему используют для вымогательства схемы с блокировкой Apple через доступ к iCloud, предупредило МВД. "Старые схемы с блокировкой устройств Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud по-прежнему актуальны", — сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий в Telegram-канале.В ведомстве напомнили, что мошенник втирается в доверие к владельцу устройства Apple и под каким-либо предлогом уговаривает его войти в чужую учетную запись iCloud на своем телефоне. Получив доступ, злоумышленник немедленно активирует функцию "Найти iPhone" и блокирует гаджет. Затем он требует денег (обычно около десяти тысяч рублей), угрожая навсегда заблокировать телефон или удалить с него все личные данные жертвы.В МВД посоветовали при попытке блокировки отключить устройство от интернета — это может предотвратить удаленную блокировку или стирание данных.Кроме того, следует обратиться в полицию со скриншотами переписки и другими данными, а также связаться со службой поддержки Apple. Процесс восстановления учетной записи может занять от нескольких дней до недель.

https://ria.ru/20250624/mvd-2025055061.html

https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023241741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, apple, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)