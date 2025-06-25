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МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple
МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple - РИА Новости, 25.06.2025
МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple
Мошенники по-прежнему используют для вымогательства схемы с блокировкой Apple через доступ к iCloud, предупредило МВД. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:54:00+03:00
2025-06-25T09:54:00+03:00
2025-06-25T10:35:00+03:00
технологии
apple
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мошенники по-прежнему используют для вымогательства схемы с блокировкой Apple через доступ к iCloud, предупредило МВД. "Старые схемы с блокировкой устройств Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud по-прежнему актуальны", — сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий в Telegram-канале.В ведомстве напомнили, что мошенник втирается в доверие к владельцу устройства Apple и под каким-либо предлогом уговаривает его войти в чужую учетную запись iCloud на своем телефоне. Получив доступ, злоумышленник немедленно активирует функцию "Найти iPhone" и блокирует гаджет. Затем он требует денег (обычно около десяти тысяч рублей), угрожая навсегда заблокировать телефон или удалить с него все личные данные жертвы.В МВД посоветовали при попытке блокировки отключить устройство от интернета — это может предотвратить удаленную блокировку или стирание данных.Кроме того, следует обратиться в полицию со скриншотами переписки и другими данными, а также связаться со службой поддержки Apple. Процесс восстановления учетной записи может занять от нескольких дней до недель.
https://ria.ru/20250624/mvd-2025055061.html
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технологии, apple, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)
Технологии, Apple, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple
МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple через доступ к iCloud