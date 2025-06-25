https://ria.ru/20250625/msp-2025337217.html
Малый бизнес заключил контракты с торговыми сетями с помощью Корпорации МСП
Малый бизнес заключил контракты с торговыми сетями с помощью Корпорации МСП - РИА Новости, 25.06.2025
Малый бизнес заключил контракты с торговыми сетями с помощью Корпорации МСП
Около 400 МСП-производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции смогли расширить рынок сбыта при поддержке Корпорации МСП, подписав контракты с крупными... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:30:00+03:00
2025-06-25T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 400 МСП-производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции смогли расширить рынок сбыта при поддержке Корпорации МСП, подписав контракты с крупными торговыми сетями, сообщает пресс-служба Корпорации.Этому содействует реестр поставщиков продуктов питания, который ведется на специальном сервисе "Производственная кооперация и сбыт" цифровой платформы МСП.РФ."Малый и средний бизнес при помощи сервиса получил возможность попасть на полки торговых сетей. Реестром, в котором собрана актуальная информация о малых и средних производителях продуктов питания, наряду с торговыми сетями для поиска поставщиков также пользуются агроагрегаторы, крупные заказчики из России, Армении и Туркменистана, а также предприятия HoReCa", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.На сегодня в сервисе "Производственная кооперация и сбыт" собрано более тысячи запросов от 9 торговых сетей, а также более 10 запросов от крупных заказчиков в России и за рубежом – предприятий Казани, Армении, Туркменистана. Основные потребности – овощи, фрукты, молочная продукция, яйца, кондитерские изделия.Так, производитель напитков на основе соков ООО "Сладкие задумки" направил коммерческие предложения в торговые сети с помощью сервиса "Производственная кооперация и сбыт". По итогам в 2024 году при поддержке Корпорации МСП был подписан договор поставки с одной из торговых сетей на поставку пяти видов нектаров."Реестр объединяет более 1 тысячи поставщиков продуктов питания из 87 российских регионов и их число постоянно растет. Фермеры и производители, у которых пока небольшой объем выпуска продукции, могут стать поставщиками "Фермерских островков", которых на сегодняшний день уже организовано более 90 в 36 субъектах страны", - добавил Исаевич.Для включения в реестр поставщиков продуктов питания необходимо зарегистрироваться на МСП.РФ в сервисе "Производственная кооперация и сбыт", где можно посмотреть актуальные потребности торговых сетей и откликнуться на них.
https://ria.ru/20250625/biznes-2025259478.html
https://ria.ru/20250619/isaevich-2023919735.html
https://ria.ru/20250624/lizing-2024955662.html
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россия, армения, казань, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Россия, Армения, Казань, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Малый бизнес заключил контракты с торговыми сетями с помощью Корпорации МСП
Производители продуктов расширили рынки сбыта при поддержке Корпорации МСП
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 400 МСП-производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции смогли расширить рынок сбыта при поддержке Корпорации МСП, подписав контракты с крупными торговыми сетями, сообщает пресс-служба Корпорации.
Этому содействует реестр поставщиков продуктов питания, который ведется на специальном сервисе "Производственная кооперация и сбыт" цифровой платформы МСП.РФ.
"Малый и средний бизнес при помощи сервиса получил возможность попасть на полки торговых сетей. Реестром, в котором собрана актуальная информация о малых и средних производителях продуктов питания, наряду с торговыми сетями для поиска поставщиков также пользуются агроагрегаторы, крупные заказчики из России, Армении и Туркменистана, а также предприятия HoReCa", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
На сегодня в сервисе "Производственная кооперация и сбыт" собрано более тысячи запросов от 9 торговых сетей, а также более 10 запросов от крупных заказчиков в России и за рубежом – предприятий Казани, Армении, Туркменистана. Основные потребности – овощи, фрукты, молочная продукция, яйца, кондитерские изделия.
Так, производитель напитков на основе соков ООО "Сладкие задумки" направил коммерческие предложения в торговые сети с помощью сервиса "Производственная кооперация и сбыт". По итогам в 2024 году при поддержке Корпорации МСП был подписан договор поставки с одной из торговых сетей на поставку пяти видов нектаров.
"Реестр объединяет более 1 тысячи поставщиков продуктов питания из 87 российских регионов и их число постоянно растет. Фермеры и производители, у которых пока небольшой объем выпуска продукции, могут стать поставщиками "Фермерских островков", которых на сегодняшний день уже организовано более 90 в 36 субъектах страны", - добавил Исаевич.
Для включения в реестр поставщиков продуктов питания необходимо зарегистрироваться на МСП.РФ в сервисе "Производственная кооперация и сбыт", где можно посмотреть актуальные потребности торговых сетей и откликнуться на них.