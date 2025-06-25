https://ria.ru/20250625/moskva-2025449111.html

На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию

На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию - РИА Новости, 25.06.2025

На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию

В Москве завели уголовное дело о склонении к изнасилованию против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подбивал фанатов приставать к женщинам,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:19:00+03:00

2025-06-25T20:19:00+03:00

2025-06-25T20:31:00+03:00

происшествия

россия

москва

александр кириллов ("алекс лесли")

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве завели уголовное дело о склонении к изнасилованию против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подбивал фанатов приставать к женщинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Следственными органами СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (часть четвертая статьи 33, часть первая статьи 131 УК России)", — сказали в ведомстве.По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео.

https://ria.ru/20250624/fedyakina-2025158999.html

россия

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происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)