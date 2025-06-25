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На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию
На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию - РИА Новости, 25.06.2025
На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию
В Москве завели уголовное дело о склонении к изнасилованию против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подбивал фанатов приставать к женщинам,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:19:00+03:00
2025-06-25T20:19:00+03:00
2025-06-25T20:31:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве завели уголовное дело о склонении к изнасилованию против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подбивал фанатов приставать к женщинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Следственными органами СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (часть четвертая статьи 33, часть первая статьи 131 УК России)", — сказали в ведомстве.По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео.
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происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию
В Москве против блогера Лесли возбудили дело о склонении фанатов к изнасилованию