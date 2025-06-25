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На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию - РИА Новости, 25.06.2025
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20:19 25.06.2025 (обновлено: 20:31 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/moskva-2025449111.html
На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию
На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию - РИА Новости, 25.06.2025
На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию
В Москве завели уголовное дело о склонении к изнасилованию против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подбивал фанатов приставать к женщинам,... РИА Новости, 25.06.2025
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происшествия
россия
москва
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве завели уголовное дело о склонении к изнасилованию против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подбивал фанатов приставать к женщинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.&quot;Следственными органами СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (часть четвертая статьи 33, часть первая статьи 131 УК России)&quot;, — сказали в ведомстве.По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео.
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происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
На блогера Лесли завели дело о склонении к изнасилованию

В Москве против блогера Лесли возбудили дело о склонении фанатов к изнасилованию

© AP Photo / Sakchai LalitАлександр Кириллов (Алекс Лесли)
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Александр Кириллов (Алекс Лесли). Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве завели уголовное дело о склонении к изнасилованию против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подбивал фанатов приставать к женщинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
«

"Следственными органами СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (часть четвертая статьи 33, часть первая статьи 131 УК России)", — сказали в ведомстве.

По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео.
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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