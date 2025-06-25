https://ria.ru/20250625/moskva-2025311858.html

Ефимов: учебный корпус в Большом Тишинском переулке построен на 90%

Ефимов: учебный корпус в Большом Тишинском переулке построен на 90% - РИА Новости, 25.06.2025

Ефимов: учебный корпус в Большом Тишинском переулке построен на 90%

Строящийся за счет городского бюджета учебный корпус Романовской школы в Большом Тишинском переулке в Пресненском районе Москвы готов примерно на 90%, сообщил... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:12:00+03:00

2025-06-25T14:12:00+03:00

2025-06-25T14:12:00+03:00

москва

марьина роща

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Строящийся за счет городского бюджета учебный корпус Романовской школы в Большом Тишинском переулке в Пресненском районе Москвы готов примерно на 90%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Корпус по адресу: Большой Тишинский переулок, 39, будет рассчитан на 300 учащихся."Сейчас там завершается устройство внутренних инженерных систем и выполняются чистовые отделочные работы. Одновременно ведется поставка и расстановка мебели, а также комплексное благоустройство прилегающей территории. Готовность объекта составляет около 90%. Завершить строительство здания планируют в этом году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекс Москвы.Как указывается в сообщении, корпус переменной этажности общей площадью более 6,6 тысячи квадратных метров будет напоминать сложенные кубики. Белые фасады здания с витражными окнами отделают плитами из керамогранита. Рядом со школой оборудуют гимнастическую и баскетбольную площадки, установят тренажерный комплекс.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве школы на Складочной улице в Марьиной Роще на 650 учеников, которое завершится в 2025 году. В ней оборудуют многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы и два спортивных зала.

https://ria.ru/20250625/efimov-2025184884.html

https://ria.ru/20250625/efimov-2025181487.html

москва

марьина роща

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