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Ефимов: учебный корпус в Большом Тишинском переулке построен на 90% - РИА Новости, 25.06.2025
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14:12 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/moskva-2025311858.html
Ефимов: учебный корпус в Большом Тишинском переулке построен на 90%
Ефимов: учебный корпус в Большом Тишинском переулке построен на 90% - РИА Новости, 25.06.2025
Ефимов: учебный корпус в Большом Тишинском переулке построен на 90%
Строящийся за счет городского бюджета учебный корпус Романовской школы в Большом Тишинском переулке в Пресненском районе Москвы готов примерно на 90%, сообщил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:12:00+03:00
2025-06-25T14:12:00+03:00
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владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Строящийся за счет городского бюджета учебный корпус Романовской школы в Большом Тишинском переулке в Пресненском районе Москвы готов примерно на 90%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Корпус по адресу: Большой Тишинский переулок, 39, будет рассчитан на 300 учащихся."Сейчас там завершается устройство внутренних инженерных систем и выполняются чистовые отделочные работы. Одновременно ведется поставка и расстановка мебели, а также комплексное благоустройство прилегающей территории. Готовность объекта составляет около 90%. Завершить строительство здания планируют в этом году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекс Москвы.Как указывается в сообщении, корпус переменной этажности общей площадью более 6,6 тысячи квадратных метров будет напоминать сложенные кубики. Белые фасады здания с витражными окнами отделают плитами из керамогранита. Рядом со школой оборудуют гимнастическую и баскетбольную площадки, установят тренажерный комплекс.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве школы на Складочной улице в Марьиной Роще на 650 учеников, которое завершится в 2025 году. В ней оборудуют многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы и два спортивных зала.
https://ria.ru/20250625/efimov-2025184884.html
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москва, марьина роща, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Марьина роща, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: учебный корпус в Большом Тишинском переулке построен на 90%

Ефимов: учебный корпус в Пресненском районе Москвы построен на 90%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Строящийся за счет городского бюджета учебный корпус Романовской школы в Большом Тишинском переулке в Пресненском районе Москвы готов примерно на 90%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Корпус по адресу: Большой Тишинский переулок, 39, будет рассчитан на 300 учащихся.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий
Вчера, 11:12
"Сейчас там завершается устройство внутренних инженерных систем и выполняются чистовые отделочные работы. Одновременно ведется поставка и расстановка мебели, а также комплексное благоустройство прилегающей территории. Готовность объекта составляет около 90%. Завершить строительство здания планируют в этом году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекс Москвы.
Как указывается в сообщении, корпус переменной этажности общей площадью более 6,6 тысячи квадратных метров будет напоминать сложенные кубики. Белые фасады здания с витражными окнами отделают плитами из керамогранита. Рядом со школой оборудуют гимнастическую и баскетбольную площадки, установят тренажерный комплекс.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве школы на Складочной улице в Марьиной Роще на 650 учеников, которое завершится в 2025 году. В ней оборудуют многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы и два спортивных зала.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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МоскваМарьина рощаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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