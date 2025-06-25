https://ria.ru/20250625/moskva-2025304906.html
Ликсутов: КМЗ и бренд "Москвич" выпустили совместную модель лифта
Ликсутов: КМЗ и бренд "Москвич" выпустили совместную модель лифта - РИА Новости, 25.06.2025
Ликсутов: КМЗ и бренд "Москвич" выпустили совместную модель лифта
Карачаровский механический завод (КМЗ) и бренд "Москвич" создали кабину лифта, ее продемонстрировали в ходе Международной выставки лифтов и подъемного... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:00:00+03:00
2025-06-25T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) и бренд "Москвич" создали кабину лифта, ее продемонстрировали в ходе Международной выставки лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week – 2025, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Высокотехнологичные московские предприятия не только успешно справляются с импортозамещением, но и разрабатывают уникальную продукцию. Коллаборация КМЗ и бренда “Москвич” позволила создать инновационную лифтовую кабину, которая повторяет очертания салона автомобиля "Москвич" и соединяет достижения московского автопрома и лифтостроения", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, созданная модель лифтовой кабины отделана серыми и черными глянцевыми панелями. У лифта есть 24-дюймовый экран, сенсорная панель со световой гравировкой "Москвич" и потолочной светодиодной подсветкой. Устройства могут установить в зданиях высотой до 64 этажей. Их грузоподъемность – до 630 килограмм, лифты двигаются со скоростью 4 метра в секунду."Одним из направлений работы Карачаровского механического завода является разработка моделей лифтов бизнес-класса. Это позволяет предприятию укрепить позиции на рынке подъемного оборудования и привлечь новых заказчиков. Стимулом для развития КМЗ стало включение территории предприятия в состав особой экономической зоны “Технополис Москва”, – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что на базе предприятия прорабатывается первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения.По словам директора по маркетингу МАЗ "Москвич" Александра Титова, в этом году бренд отмечает 80-летний юбилей. В свою очередь КМЗ отпраздновали 75 лет со дня основания. МАЗ "Москвич" рад сотрудничеству, отметил Титов.Выставка Russian Elevator Week – 2025 проходит на московской ВДНХ с 25 по 27 июня.
https://ria.ru/20250624/liksutov-2024939740.html
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Россия, Максим Ликсутов , Александр Титов, Анатолий Гарбузов, Минский автомобильный завод, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
Ликсутов: КМЗ и бренд "Москвич" выпустили совместную модель лифта
Ликсутов: КМЗ и "Москвич" представили модель лифтовой кабины
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) и бренд "Москвич" создали кабину лифта, ее продемонстрировали в ходе Международной выставки лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week – 2025, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Высокотехнологичные московские предприятия не только успешно справляются с импортозамещением, но и разрабатывают уникальную продукцию. Коллаборация КМЗ и бренда “Москвич” позволила создать инновационную лифтовую кабину, которая повторяет очертания салона автомобиля "Москвич" и соединяет достижения московского автопрома и лифтостроения", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, созданная модель лифтовой кабины отделана серыми и черными глянцевыми панелями. У лифта есть 24-дюймовый экран, сенсорная панель со световой гравировкой "Москвич" и потолочной светодиодной подсветкой. Устройства могут установить в зданиях высотой до 64 этажей. Их грузоподъемность – до 630 килограмм, лифты двигаются со скоростью 4 метра в секунду.
"Одним из направлений работы Карачаровского механического завода является разработка моделей лифтов бизнес-класса. Это позволяет предприятию укрепить позиции на рынке подъемного оборудования и привлечь новых заказчиков. Стимулом для развития КМЗ стало включение территории предприятия в состав особой экономической зоны “Технополис Москва”, – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что на базе предприятия прорабатывается первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения.
По словам директора по маркетингу МАЗ "Москвич" Александра Титова, в этом году бренд отмечает 80-летний юбилей. В свою очередь КМЗ отпраздновали 75 лет со дня основания. МАЗ "Москвич" рад сотрудничеству, отметил Титов.
Выставка Russian Elevator Week – 2025 проходит на московской ВДНХ с 25 по 27 июня.