https://ria.ru/20250625/molodezh-2025357239.html

Фестиваль в честь Дня молодежи пройдет в июне в Московской области

Фестиваль в честь Дня молодежи пройдет в июне в Московской области - РИА Новости, 25.06.2025

Фестиваль в честь Дня молодежи пройдет в июне в Московской области

В 45 городах Подмосковья 28 июня пройдет фестиваль в честь Дня молодежи, центральной точкой станет Балашиха, событие отметят под лозунгом "Знай. Люби. Гордись... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:51:00+03:00

2025-06-25T15:51:00+03:00

2025-06-25T15:51:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В 45 городах Подмосковья 28 июня пройдет фестиваль в честь Дня молодежи, центральной точкой станет Балашиха, событие отметят под лозунгом "Знай. Люби. Гордись. Приумножай", сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области. "В Московской области более 2 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет. Все они очень разные, с разными увлечениями, интересами, талантами, стремлениями. Поэтому и программу фестивалей в Подмосковье мы постарались сделать максимально разносторонней, чтобы каждый смог найти что-то для себя. Мы подготовили 45 площадок в регионе, с адресами и подробностями можно ознакомиться на сайте Деньмолодежи2025.рф. Ждем всех!", — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что концепция "Знай. Люби. Гордись. Приумножай" объединяет четыре ключевых аспекта: знание истории страны и гордость за достижения предков, уважение к традициям и сохранение памяти, любовь к Родине через личную вовлеченность и ответственность, а также переход к созидательной активности для приумножения наследия России. В Балашихе фестиваль пройдет в Пестовском парке. Для гостей подготовлена программа. Так, посетители смогут встретиться с представителями ассоциации ветеранов специальной военной операции. Подмосковное "Движение первых" подготовило для жителей творческие мастер-классы и викторины. Любители спортивных развлечений смогут принять участие в турнирах по баскетболу, уличному футболу, BMX и фристайлу. Центральным событием фестиваля станет концерт российских исполнителей. Мероприятие продлится с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025323802.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), балашиха, россия