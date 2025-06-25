https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025251142.html

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки - РИА Новости, 25.06.2025

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки, занимавшихся деятельностью, направленной против безопасности России, сообщила ФСБ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T08:51:00+03:00

2025-06-25T08:51:00+03:00

2025-06-25T10:11:00+03:00

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве задержали двух агентов молдавской разведки, занимавшихся деятельностью, направленной против безопасности России, сообщила ФСБ."Два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности России", — говорится в заявлении.Другие подробностиПосле начала спецоперации и обострения межгосударственных отношений между Россией и странами коллективного Запада Служба информации и безопасности Республики Молдова во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировали деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности России с задействованием агентуры из числа молдавских граждан.

https://ria.ru/20250604/mid-2020888895.html

https://ria.ru/20250527/posol-2019253073.html

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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб 2025-06-25T08:51 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы украины, молдавия