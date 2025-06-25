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В Москве задержали двух агентов молдавской разведки - РИА Новости, 25.06.2025
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08:51 25.06.2025 (обновлено: 10:11 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025251142.html
В Москве задержали двух агентов молдавской разведки
В Москве задержали двух агентов молдавской разведки - РИА Новости, 25.06.2025
В Москве задержали двух агентов молдавской разведки
В Москве задержали двух агентов молдавской разведки, занимавшихся деятельностью, направленной против безопасности России, сообщила ФСБ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T08:51:00+03:00
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москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
вооруженные силы украины
молдавия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве задержали двух агентов молдавской разведки, занимавшихся деятельностью, направленной против безопасности России, сообщила ФСБ."Два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности России", — говорится в заявлении.Другие подробностиПосле начала спецоперации и обострения межгосударственных отношений между Россией и странами коллективного Запада Служба информации и безопасности Республики Молдова во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировали деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности России с задействованием агентуры из числа молдавских граждан.
https://ria.ru/20250604/mid-2020888895.html
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
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москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы украины, молдавия
Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Молдавия
В Москве задержали двух агентов молдавской разведки

ФСБ задержала в Москве 2 агентов молдавской разведки, действовавших против РФ

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве задержали двух агентов молдавской разведки, занимавшихся деятельностью, направленной против безопасности России, сообщила ФСБ.
"Два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности России", — говорится в заявлении.
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Другие подробности

  • Агентов задержали в мае этого года.
  • Они охотно пошли на сотрудничество с молдавской разведкой из-за внутренних убеждений и за материальное вознаграждение.
  • Один из руководителей Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александр Сырбу лично вербовал, обучал методам работы и обеспечивал агентов документами.
  • Их заброской в Россию и решением других специальных задач на ее территории занимался офицер ГУР СИБ Молдавии Адриан Попеску.
  • Через мессенджеры агенты устанавливали контакты с активистами политдвижений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки.
«

После начала спецоперации и обострения межгосударственных отношений между Россией и странами коллективного Запада Служба информации и безопасности Республики Молдова во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировали деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности России с задействованием агентуры из числа молдавских граждан.

  • Подозреваемые дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием, их поместили под стражу.
  • Возбуждены уголовные дела по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с другим государством, международной либо иностранной организацией. По ней грозит до восьми лет лишения свободы.
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