https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

"Режим в агонии". К чему готовятся в тылу Украины

"Режим в агонии". К чему готовятся в тылу Украины - РИА Новости, 25.06.2025

"Режим в агонии". К чему готовятся в тылу Украины

Президент Молдавии Майя Санду активно занялась парламентскими выборами, которые состоятся 28 сентября. Хотя агитировать можно только с конца августа, она уже... РИА Новости, 25.06.2025

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Молдавии Майя Санду активно занялась парламентскими выборами, которые состоятся 28 сентября. Хотя агитировать можно только с конца августа, она уже пообещала раздать деньги школьникам, пытается задобрить гагаузов, пригласила в свою партию "Действие и солидарность" (PAS) известных людей. Не обошлось и без антироссийской риторики. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Лицом к народуПо данным Международного республиканского института (IRI), PAS поддерживают 36% избирателей. Рейтинг "Блока коммунистов и социалистов" бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина — 17%. У "Альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана и экс-генпрокурора Александр Стояногло — 12. Примечательно, что обе эти партии выступают за сотрудничество с Москвой, лишь PAS твердит о "российской угрозе". Рейтинг остальных политических сил меньше четырех процентов.Если оппозиция не объединится, партия власти вполне способна выиграть. А там, похоже, решили добиться победы любой ценой. Так, правительство пообещало выдать на каждого школьника тысячу леев (4,5 тысячи рублей). Объяснили желанием помочь семьям к новому учебному году.Но этому мало кто поверил. Возмутились даже проевропейские политики. "С чего PAS начинала и до чего дошла? Все, что они критиковали, теперь делают сами. А почему бы и нет, если есть предвыборные технологии, которые работают. <…> Постепенно PAS превратилась в обычную партию, ничем не отличающуюся от других. <…> Долгосрочное программирование и стратегия уступили место сиюминутным целям, приносящим (возможно!) небольшие победы на выборах, но не способствующим развитию страны", — заявила независимый депутат Олеся Стамате.Санду съездила в Комрат — столицу оппозиционной Гагаузии. Выступила в единственном городском лицее, где преподают на румынском языке. По ее словам, школа служит "примером современного учебного заведения с хорошей материально-технической базой". Здание отремонтировано за счет правительства Румынии и госбюджета Молдавии.Также Санду обсудила с педагогами гагаузский язык. Дала понять, что он вымирает, но она "постарается его спасти". Представителей местных властей и СМИ на встречу не пригласили — они бы наверняка напомнили главе государства, что в марте Минобразования Молдавии исключило учителей гагаузского из штатного расписания детских садов. Тем не менее в ЮНЕСКО в этом году лишили гагаузский язык статуса исчезающего.PAS формирует предвыборный список из наиболее узнаваемых в стране людей. В частности, это премьер-министр Дорин Речан, композитор и дирижер Николай Ботгрос, писатель и экс-ведущий Jurnal TV Константин Кеяну, крупный фермер из Гагаузии Мария Акбаш. Как заметил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, каждый третий — актер, тиктокер, певец или журналист. "Главное — иметь сотни тысяч подписчиков. Выбирайте кандидатов на основе лайков, а не компетентности или заслуг", — сыронизировал он.Спиной к РоссииЧетвертого июля в Кишиневе состоится первый в истории саммит ЕС — Молдавия. Это откроет новый этап сотрудничества с европейскими институтами, утверждает Санду. Приедут председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, глава евродипломатии Кайя Каллас."Мы обсудим конкретные этапы евроинтеграции, выполнение взаимных обязательств. Формат саммита предполагает высокоуровневое и содержательное обсуждение наших отношений", — пояснила президент.Ну а "российскую угрозу" включили на полную мощность. Санду уверяет, что Москва намерена довести миротворческую группировку в Приднестровье до десяти тысяч человек. Военные якобы прилетят в Кишинев по дипломатическим паспортам и переберутся в Тирасполь."Возьмите рейсы, которые летят сейчас в основном из Стамбула. Сколько же нужно таких рейсов, даже если их полностью забить российскими миротворцами с дипломатическими паспортами? Да, лет через двадцать мы, может быть, с этим справимся. Но самое главное в том, что мы не видим сейчас необходимости в увеличении своего миротворческого контингента", — отреагировал на это посол России в Молдавии Олег Озеров.В Кишиневе запретили соревнования по кикбоксингу, так как там должны были принять участие российские и белорусские спортсмены. Одним из организаторов мероприятия был мэр молдавской столицы, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан."Чемпионат, который не получил одобрения Министерства образования, финансируют за счет средств муниципального бюджета. Официальным наблюдателем соревнований выступает сотрудник правоохранительных органов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Мэрия проводит мероприятие совместно со Всемирной федерацией кикбоксинга (WKF) — единственной структурой, не признанной Международным олимпийским комитетом. Эта федерация открыто сотрудничает с российскими властями, которые попали под международные санкции, включая Олимпийский комитет России", — разъяснили представители PAS.Кроме того, пограничники допросили в аэропорту Кишинева представителей оппозиционного блока "Победа", возвращавшихся домой с Петербургского международного экономического форума."Чтобы стать заклятым врагом Санду и партии PAS, достаточно отправиться в зарубежную рабочую поездку. <…> В этом случае вас на несколько часов задержат в аэропорту и подвергнут всевозможному давлению под предлогом "дополнительных проверок", — сообщил депутат Василий Боля.Одна надеждаЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что оппозиция слишком разрозненная, поэтому у нее мало шансов на предстоящих парламентских выборах."Санду не делает ничего принципиально нового. Россия демонизируется, евробюрократия охотно помогает действующему правительству. <…> Если оппозиция не объединится, PAS получит большинство с перевесом в пару процентов. Поодиночке у противников властей нет шансов выстоять перед скоординированным напором правящего режима и Брюсселя", — отметил он в беседе с РИА Новости.Политолог Игорь Тулянцев в этим согласен. Но он указывает и на признаки агонии самой PAS."Санду видит, как рушится ее режим. Даже члены PAS смеются над своей организацией. Поэтому президент решила на период выборов убрать с телеэкранов наиболее непопулярных функционеров, заменив их писателями и музыкантами, которые не вызывают раздражения у населения. Время покажет, насколько это эффективно, однако, если оппозиция объединится и объяснит, что происходит, план провалится. Причем PAS уже запустила кампанию. Так, в Кишиневе стоят ее агитационные палатки, висят баннеры. <…> Оппозиционную партию за такое сразу бы отстранили от выборов, обвинив в пособничестве России", — подчеркивает эксперт.По словам политического аналитика Дмитрия Кисеева, Санду пытается создать для PAS образ "общенациональной" партии власти. "Режим полностью прекратил опираться на неправительственные организации и заигрывает с лидерами мнений, которые обращаются к различным социальным группам. Вряд ли из этого что-то получится, так как с Санду соглашаются работать те же, кто до этого сотрудничал со всеми молдавскими властями. В свою очередь, блок "Альтернатива" делает ставку на профессионалов", — уточняет он.И до выборов дойдут не все оппозиционные партии, добавляет эксперт. Так, правительство Санду заблаговременно запретило баллотироваться всем, кто так или иначе был связан с опальным олигархом Иланом Шором. И блок "Победа", скорее всего, не пройдет в парламент.

https://ria.ru/20250622/pridnestrove-2023907914.html

https://ria.ru/20250613/nato-2022060341.html

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кишинев, россия, молдавия, ион чебан, майя санду, юнеско, наша партия, евросоюз, игорь додон