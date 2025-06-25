https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025238564.html

В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале

В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале - РИА Новости, 25.06.2025

В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале

Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 рассказал, что российская управляющая компания в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T04:17:00+03:00

2025-06-25T04:17:00+03:00

2025-06-25T04:17:00+03:00

экономика

россия

суэцкий канал

египет

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156105/38/1561053848_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5a413341931c1649b64f87620d1f8e37.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 рассказал, что российская управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала для проекта российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте уже создана. "Уже создана наша управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала. Это позволяет в ближайшей перспективе приступить к строительству инфраструктуры", - отметил он. Чекушов напомнил, что в мае текущего года Россия и Египет подписали договор аренды участка и меморандум о сотрудничестве по проекту РПЗ. Ранее в феврале вступил в силу протокол о внесении изменений в межправсоглашение по данному вопросу. "Сейчас мы завершаем отбор первичных российских резидентов, заинтересованных в локализации производства на участке. Приоритетными направлениями определены фармацевтика, химия и нефтехимия, автопром, переработка пищевой продукции. В третьем квартале планируем обновить мастер-план по проекту, а также провести отбор российского техоператора, регулирующего деятельность нашего бизнеса в российской промышленной зоне", - добавил Чекушов. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20250514/rossija-2016922185.html

https://ria.ru/20250614/manturov-2022756043.html

https://ria.ru/20250615/rossiya-2022965794.html

россия

суэцкий канал

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, суэцкий канал, египет, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)