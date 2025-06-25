https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025238564.html
В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале
В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале - РИА Новости, 25.06.2025
В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале
Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 рассказал, что российская управляющая компания в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:17:00+03:00
2025-06-25T04:17:00+03:00
2025-06-25T04:17:00+03:00
экономика
россия
суэцкий канал
египет
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 рассказал, что российская управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала для проекта российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте уже создана. "Уже создана наша управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала. Это позволяет в ближайшей перспективе приступить к строительству инфраструктуры", - отметил он. Чекушов напомнил, что в мае текущего года Россия и Египет подписали договор аренды участка и меморандум о сотрудничестве по проекту РПЗ. Ранее в феврале вступил в силу протокол о внесении изменений в межправсоглашение по данному вопросу. "Сейчас мы завершаем отбор первичных российских резидентов, заинтересованных в локализации производства на участке. Приоритетными направлениями определены фармацевтика, химия и нефтехимия, автопром, переработка пищевой продукции. В третьем квартале планируем обновить мастер-план по проекту, а также провести отбор российского техоператора, регулирующего деятельность нашего бизнеса в российской промышленной зоне", - добавил Чекушов. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20250514/rossija-2016922185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, суэцкий канал, египет, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Суэцкий канал, Египет, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале
Замглавы Минпромторга Чекушов: управляющая компания в Суэцком канале создана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 рассказал, что российская управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала для проекта российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте уже создана.
"Уже создана наша управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала. Это позволяет в ближайшей перспективе приступить к строительству инфраструктуры", - отметил он.
Чекушов напомнил, что в мае текущего года Россия и Египет подписали договор аренды участка и меморандум о сотрудничестве по проекту РПЗ. Ранее в феврале вступил в силу протокол о внесении изменений в межправсоглашение по данному вопросу.
"Сейчас мы завершаем отбор первичных российских резидентов, заинтересованных в локализации производства на участке. Приоритетными направлениями определены фармацевтика, химия и нефтехимия, автопром, переработка пищевой продукции. В третьем квартале планируем обновить мастер-план по проекту, а также провести отбор российского техоператора, регулирующего деятельность нашего бизнеса в российской промышленной зоне", - добавил Чекушов.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.