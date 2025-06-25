https://ria.ru/20250625/merts-2025365881.html
На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России
На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России - РИА Новости, 25.06.2025
На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России
Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России, такое мнение выразил колумнист Unherd Томас Фази. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:18:00+03:00
2025-06-25T16:18:00+03:00
2025-06-25T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России, такое мнение выразил колумнист Unherd Томас Фази."Если когда-то немецкие лидеры понимали, что мир с Россией — в фундаментальных интересах Германии, то сегодняшние лидеры действуют так, будто постоянный конфликт — это условие ответственного государственного управления. Такой поворот событий опасен не только для Германии, но и для Европы в целом", — говорится в публикации.Журналист добавил, что агрессивная антироссийская риторика Мерца и более широкая стратегическая позиция также знаменуют собой радикальный отход от послевоенной традиции Берлина.Президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250624/merts-2025090502.html
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в мире, россия, германия, европа, фридрих мерц, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России
Unherd: Мерц не понимает, что конфликт с Россией может быть опасен для ФРГ