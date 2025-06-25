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На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России - РИА Новости, 25.06.2025
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16:18 25.06.2025 (обновлено: 16:19 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/merts-2025365881.html
На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России
На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России - РИА Новости, 25.06.2025
На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России
Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России, такое мнение выразил колумнист Unherd Томас Фази. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:18:00+03:00
2025-06-25T16:19:00+03:00
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такер карлсон
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России, такое мнение выразил колумнист Unherd Томас Фази."Если когда-то немецкие лидеры понимали, что мир с Россией — в фундаментальных интересах Германии, то сегодняшние лидеры действуют так, будто постоянный конфликт — это условие ответственного государственного управления. Такой поворот событий опасен не только для Германии, но и для Европы в целом", — говорится в публикации.Журналист добавил, что агрессивная антироссийская риторика Мерца и более широкая стратегическая позиция также знаменуют собой радикальный отход от послевоенной традиции Берлина.Президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250624/merts-2025090502.html
https://ria.ru/20250621/germaniya-2024549400.html
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в мире, россия, германия, европа, фридрих мерц, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России

Unherd: Мерц не понимает, что конфликт с Россией может быть опасен для ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России, такое мнение выразил колумнист Unherd Томас Фази.
"Если когда-то немецкие лидеры понимали, что мир с Россией — в фундаментальных интересах Германии, то сегодняшние лидеры действуют так, будто постоянный конфликт — это условие ответственного государственного управления. Такой поворот событий опасен не только для Германии, но и для Европы в целом", — говорится в публикации.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России
24 июня, 14:11
Журналист добавил, что агрессивная антироссийская риторика Мерца и более широкая стратегическая позиция также знаменуют собой радикальный отход от послевоенной традиции Берлина.
Президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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21 июня, 23:33
 
В миреРоссияГерманияЕвропаФридрих МерцВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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