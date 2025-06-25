https://ria.ru/20250625/merts-2025365881.html

На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России

На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России - РИА Новости, 25.06.2025

На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России

Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России, такое мнение выразил колумнист Unherd Томас Фази. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:18:00+03:00

2025-06-25T16:18:00+03:00

2025-06-25T16:19:00+03:00

в мире

россия

германия

европа

фридрих мерц

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019584363_0:109:3070:1835_1920x0_80_0_0_78470382d5d66c305e602008add432b5.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России, такое мнение выразил колумнист Unherd Томас Фази."Если когда-то немецкие лидеры понимали, что мир с Россией — в фундаментальных интересах Германии, то сегодняшние лидеры действуют так, будто постоянный конфликт — это условие ответственного государственного управления. Такой поворот событий опасен не только для Германии, но и для Европы в целом", — говорится в публикации.Журналист добавил, что агрессивная антироссийская риторика Мерца и более широкая стратегическая позиция также знаменуют собой радикальный отход от послевоенной традиции Берлина.Президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250624/merts-2025090502.html

https://ria.ru/20250621/germaniya-2024549400.html

россия

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, европа, фридрих мерц, владимир путин, такер карлсон, нато