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Медведев назвал Брюссель врагом России - РИА Новости, 25.06.2025
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12:40 25.06.2025 (обновлено: 12:56 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/medvedev-2025306598.html
Медведев назвал Брюссель врагом России
Медведев назвал Брюссель врагом России - РИА Новости, 25.06.2025
Медведев назвал Брюссель врагом России
Брюссель сегодня – настоящий враг России, Евросоюз представляет не меньшую угрозу, чем НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:40:00+03:00
2025-06-25T12:56:00+03:00
россия
евросоюз
нато
дмитрий медведев
брюссель
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Брюссель сегодня – настоящий враг России, Евросоюз представляет не меньшую угрозу, чем НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своей новой публикации в Telegram-канале Медведев отметил, что ЕС сегодня - это политизированная глобалистская, а с некоторых пор – яро русофобская организация, которая мечтает о реванше, направленном против России. По мнению зампреда Совбеза, медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который также преследует цель вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим."Брюссель сегодня – настоящий враг России. В таком извращённом виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс", - написал Медведев.
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россия, евросоюз, нато, дмитрий медведев, брюссель, в мире
Россия, Евросоюз, НАТО, Дмитрий Медведев, Брюссель, В мире
Медведев назвал Брюссель врагом России

Медведев назвал Брюссель настоящим врагом России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Брюссель сегодня – настоящий враг России, Евросоюз представляет не меньшую угрозу, чем НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своей новой публикации в Telegram-канале Медведев отметил, что ЕС сегодня - это политизированная глобалистская, а с некоторых пор – яро русофобская организация, которая мечтает о реванше, направленном против России. По мнению зампреда Совбеза, медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который также преследует цель вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим.
"Брюссель сегодня – настоящий враг России. В таком извращённом виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс", - написал Медведев.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев
12:44
 
РоссияЕвросоюзНАТОДмитрий МедведевБрюссельВ мире
 
 
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