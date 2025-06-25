https://ria.ru/20250625/medvedev-2025306598.html
Медведев назвал Брюссель врагом России
Медведев назвал Брюссель врагом России - РИА Новости, 25.06.2025
Медведев назвал Брюссель врагом России
Брюссель сегодня – настоящий враг России, Евросоюз представляет не меньшую угрозу, чем НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:40:00+03:00
2025-06-25T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Брюссель сегодня – настоящий враг России, Евросоюз представляет не меньшую угрозу, чем НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своей новой публикации в Telegram-канале Медведев отметил, что ЕС сегодня - это политизированная глобалистская, а с некоторых пор – яро русофобская организация, которая мечтает о реванше, направленном против России. По мнению зампреда Совбеза, медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который также преследует цель вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим."Брюссель сегодня – настоящий враг России. В таком извращённом виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс", - написал Медведев.
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россия, евросоюз, нато, дмитрий медведев, брюссель, в мире
Россия, Евросоюз, НАТО, Дмитрий Медведев, Брюссель, В мире
Медведев назвал Брюссель врагом России
Медведев назвал Брюссель настоящим врагом России