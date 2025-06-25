https://ria.ru/20250625/maydan-2025342164.html

Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине

Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине - РИА Новости, 25.06.2025

Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине

На майдане Незалежности в центре Киева впервые за долгое время проходит массовая акция протеста. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:49:00+03:00

2025-06-25T14:49:00+03:00

2025-06-25T22:53:00+03:00

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025314653_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fff193287d46b11a0cbd0f2e12f31d2.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На майдане Незалежности в центре Киева впервые за долгое время проходит массовая акция протеста.Там собрались около тысячи человек, в основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат, студенты и активисты. Они обращаются к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок на Украине, так как считают, что киевский режим не слышит украинский народ.Видео с места событий передали РИА Новости сами митингующие. Они требуют начать реальную борьбу с коррупцией, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. Участники митинга развернули на майдане палаточный городок, но полиция снесла его. Многих активистов задержали и избили. В знак протеста демонстранты перекрыли движение в центре Киева.Они утверждают, что перестали бояться власть и намерены отстаивать свои права. Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину. По его мнению, война будет продолжаться, пока Владимир Зеленский остается у власти, потому что мир будет означать конец его режима.

https://ria.ru/20250613/dubinskiy-2022566992.html

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018164884.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты ветеранов ВСУ на майдане В Киеве ветераны ВСУ вышли на майдан 2025-06-25T14:49 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, в мире, вооруженные силы украины