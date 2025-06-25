https://ria.ru/20250625/maydan-2025342164.html
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине
На майдане Незалежности в центре Киева впервые за долгое время проходит массовая акция протеста. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:49:00+03:00
2025-06-25T14:49:00+03:00
2025-06-25T22:53:00+03:00
украина
киев
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дональд трамп
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На майдане Незалежности в центре Киева впервые за долгое время проходит массовая акция протеста.Там собрались около тысячи человек, в основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат, студенты и активисты. Они обращаются к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок на Украине, так как считают, что киевский режим не слышит украинский народ.Видео с места событий передали РИА Новости сами митингующие. Они требуют начать реальную борьбу с коррупцией, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. Участники митинга развернули на майдане палаточный городок, но полиция снесла его. Многих активистов задержали и избили. В знак протеста демонстранты перекрыли движение в центре Киева.Они утверждают, что перестали бояться власть и намерены отстаивать свои права. Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину. По его мнению, война будет продолжаться, пока Владимир Зеленский остается у власти, потому что мир будет означать конец его режима.
https://ria.ru/20250613/dubinskiy-2022566992.html
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Протесты ветеранов ВСУ на майдане
В Киеве ветераны ВСУ вышли на майдан
2025-06-25T14:49
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РИА Новости
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украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире, Вооруженные силы Украины
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине
Жители Украины вышли на массовый протест на майдане, обвиняя власти в коррупции