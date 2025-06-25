https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

"Все было ясно за 5 часов до": трагедии в Шереметьево можно было избежать

"Все было ясно за 5 часов до": трагедии в Шереметьево можно было избежать - РИА Новости, 25.06.2025

"Все было ясно за 5 часов до": трагедии в Шереметьево можно было избежать

В аэропорту Шереметьево произошел ужасный инцидент. 31-летний мужчина, прилетевший из Афганистана, напал на двухлетнего мальчика. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:40:00+03:00

2025-06-25T18:40:00+03:00

2025-06-25T18:40:00+03:00

каир (город)

афганистан

кабул (город)

ксения мишонова

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В аэропорту Шереметьево произошел ужасный инцидент. 31-летний мужчина, прилетевший из Афганистана, напал на двухлетнего мальчика. Поднял и бросилПо информации, предоставленной SHOT, Владимир В. прибыл из Кабула и ожидал свой багаж, когда внезапно набросился на ребенка, стоявшего рядом. Он поднял малыша и с силой бросил его на пол, в результате чего мальчик потерял сознание. Жуткое нападение попало на видео.Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, диагностировали у ребенка кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. В данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. У мальчика также выявлены переломы позвоночника и черепа.Мужчина был задержан на месте происшествия. Предварительные данные указывают на то, что он находился под воздействием наркотиков. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против Владимира В. по статье "Покушение на убийство несовершеннолетнего". Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Не мог связать два словаВо время допроса Владимир В. не смог внятно ответить на вопросы полицейских и выглядел дезориентированным. Как стало известно, он прилетел из Каира и находился в состоянии наркотического опьянения. Отец пострадавшего мальчика сообщил, что нападавший не объяснил свой поступок и не произнес ни слова.Инцидент вызвал широкий резонанс и осуждение общественности. В настоящее время следственные органы продолжают расследование данного дела.Еще до вылета все было ясноКак сообщил телеграм-канал Mash, Владимир начал вести себя неподобающе еще до вылета - в аэропорту Каира. Он мешал окружающим в очереди на посадку, вел себя буйно. С ним было два друга, которые пытались успокоить мужчину, но безуспешно. Египетская полиция делала ему замечания, просила не шуметь. И все ограничилось словами - на борт его все же пропустили. Уже во время полета Владимир принялся расхаживать с одного конца лайнера в другой, заходить в бизнес-класс и задирать других пассажиров. Один из пассажиров пожаловался стюарду - тот пообещал обратиться в транспортную полицию. Но уже по прилету, по данным Mash, буйный пассажир спокойно прошел в зону ожидания багажа. Именно там он и напал на ребенка. Что сейчас с мальчиком?Как сообщила в среду детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, жизни ребенка ничего не угрожает. "После утреннего обхода мы получили информацию, что состояние у него стабильное, ухудшений не наблюдается. И в ближайшие дни <…> врачи будут пробовать его снять с ИВЛ", — рассказала она в своем Telegram-канале.

каир (город)

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каир (город), афганистан, кабул (город), ксения мишонова, шереметьево (аэропорт)