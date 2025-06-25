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Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 25.06.2025
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11:55 25.06.2025 (обновлено: 13:36 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/malchik-2025294058.html
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 25.06.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево
Мальчик, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, чувствует себя хорошо, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. РИА Новости, 25.06.2025
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2025-06-25T13:36:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
ксения мишонова
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мальчик, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, чувствует себя хорошо, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова."После утреннего обхода мы получили информацию, что состояние у него стабильное, ухудшений не наблюдается. И в ближайшие дни &lt;…&gt; врачи будут пробовать его снять с ИВЛ", — рассказала она в Telegram-канале. Инцидент в зоне прилета Шереметьево произошел 23 июня. Гражданин Белоруссии, прилетевший из Каира и ждавший пересадки, внезапно схватил двухлетнего мальчика и с силой швырнул его на пол. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. В крови у него выявили наркотики, запрещенные вещества нашли у него и при обыске. Мальчика доставили в Центр имени Л. М. Рошаля, врачи погрузили его в медикаментозную кому. По словам Мишоновой, у ребенка диагностировали переломы черепа, но мозг не пострадал.
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шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), происшествия, россия, ксения мишонова
Шереметьево (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Ксения Мишонова
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево

Омбудсмен Мишонова: состояние пострадавшего в Шереметьево мальчика стабильное

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мальчик, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, чувствует себя хорошо, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
"После утреннего обхода мы получили информацию, что состояние у него стабильное, ухудшений не наблюдается. И в ближайшие дни <…> врачи будут пробовать его снять с ИВЛ", — рассказала она в Telegram-канале.
Инцидент в зоне прилета Шереметьево произошел 23 июня. Гражданин Белоруссии, прилетевший из Каира и ждавший пересадки, внезапно схватил двухлетнего мальчика и с силой швырнул его на пол. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. В крови у него выявили наркотики, запрещенные вещества нашли у него и при обыске.
Мальчика доставили в Центр имени Л. М. Рошаля, врачи погрузили его в медикаментозную кому. По словам Мишоновой, у ребенка диагностировали переломы черепа, но мозг не пострадал.
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Шереметьево (аэропорт)Московская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияКсения Мишонова
 
 
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