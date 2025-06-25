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Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями

Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 25.06.2025

Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями

Лидеры Италии, Франции, Польши, Германии и Великобритании на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским пригрозили России продолжением усиления РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T23:54:00+03:00

2025-06-25T23:54:00+03:00

2025-06-25T23:54:00+03:00

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РИМ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Италии, Франции, Польши, Германии и Великобритании на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским пригрозили России продолжением усиления санкций, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи. Переговоры прошли по завершении саммита альянса в Гааге. "Встреча позволила глубже обсудить продолжающиеся усилия и поддержку действий США по прекращению огня в целях переговорного пути к справедливому и прочному миру на Украине. России необходимо продемонстрировать свою серьезную приверженность переговорам, в отличие от того, что она делала до сих пор. Поэтому лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины, ее самообороны и ее оборонной промышленности… и необходимость продолжать оказывать давление на Россию посредством новых санкций", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016483201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, италия, марк рютте, владимир зеленский, владимир путин, нато, евросоюз