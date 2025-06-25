Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями
Лидеры стран ЕС на встрече с Рютте и Зеленским пригрозили РФ новыми санкциями
© AP Photo / Patrick PostСаммит НАТО в Гааге
© AP Photo / Patrick Post
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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РИМ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Италии, Франции, Польши, Германии и Великобритании на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским пригрозили России продолжением усиления санкций, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.
Переговоры прошли по завершении саммита альянса в Гааге.
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"Встреча позволила глубже обсудить продолжающиеся усилия и поддержку действий США по прекращению огня в целях переговорного пути к справедливому и прочному миру на Украине. России необходимо продемонстрировать свою серьезную приверженность переговорам, в отличие от того, что она делала до сих пор. Поэтому лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины, ее самообороны и ее оборонной промышленности… и необходимость продолжать оказывать давление на Россию посредством новых санкций", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.