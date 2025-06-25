Рейтинг@Mail.ru
Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/lidery-2025468998.html
Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями
Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 25.06.2025
Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями
Лидеры Италии, Франции, Польши, Германии и Великобритании на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским пригрозили России продолжением усиления РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:54:00+03:00
2025-06-25T23:54:00+03:00
в мире
россия
украина
италия
марк рютте
владимир зеленский
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065736_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4aba2a8295ad16613ea0e9de31e73f6a.jpg
РИМ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Италии, Франции, Польши, Германии и Великобритании на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским пригрозили России продолжением усиления санкций, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи. Переговоры прошли по завершении саммита альянса в Гааге. "Встреча позволила глубже обсудить продолжающиеся усилия и поддержку действий США по прекращению огня в целях переговорного пути к справедливому и прочному миру на Украине. России необходимо продемонстрировать свою серьезную приверженность переговорам, в отличие от того, что она делала до сих пор. Поэтому лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины, ее самообороны и ее оборонной промышленности… и необходимость продолжать оказывать давление на Россию посредством новых санкций", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016483201.html
россия
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065736_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d2704ab0884ddc93c29d3db784ab6cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, италия, марк рютте, владимир зеленский, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Италия, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями

Лидеры стран ЕС на встрече с Рютте и Зеленским пригрозили РФ новыми санкциями

© AP Photo / Patrick PostСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Patrick Post
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Италии, Франции, Польши, Германии и Великобритании на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским пригрозили России продолжением усиления санкций, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.
Переговоры прошли по завершении саммита альянса в Гааге.
«
"Встреча позволила глубже обсудить продолжающиеся усилия и поддержку действий США по прекращению огня в целях переговорного пути к справедливому и прочному миру на Украине. России необходимо продемонстрировать свою серьезную приверженность переговорам, в отличие от того, что она делала до сих пор. Поэтому лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины, ее самообороны и ее оборонной промышленности… и необходимость продолжать оказывать давление на Россию посредством новых санкций", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
ЕК не готовит санкции на случай отказа России от прекращения огня
12 мая, 14:06
 
В миреРоссияУкраинаИталияМарк РюттеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала