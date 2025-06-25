https://ria.ru/20250625/lev-2025453566.html

Владелец "Тайгана" рассказал о своем самочувствии

Владелец "Тайгана" рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 25.06.2025

Владелец "Тайгана" рассказал о своем самочувствии

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, сказал, что чувствует себя гораздо лучше, рассказала представитель... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:46:00+03:00

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россия

краснодар

европа

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, сказал, что чувствует себя гораздо лучше, рассказала представитель зоопарка Татьяна Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Владельца сафари-парка прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По заключениям врачей, у него повреждены мышцы шеи и грудной полости. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По данным СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Олег попросил в сообщении, чтобы ему привезли телефон, планшет и два льняных костюма, сказал какую обувь, написал, что чувствует себя гораздо лучше", - заявила Алексагина в официальном видеозаявлении. По словам представителя организации, Зубков уже отдает письменные распоряжения по работе зоопарков. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, краснодар, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)