https://ria.ru/20250625/lev-2025263727.html

На директора парка "Тайган" и сотрудницу напали разные львы, заявил ветврач

На директора парка "Тайган" и сотрудницу напали разные львы, заявил ветврач - РИА Новости, 25.06.2025

На директора парка "Тайган" и сотрудницу напали разные львы, заявил ветврач

Лев, укусивший владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, непричастен к нападению на сотрудницу парка Леокадию Перевалову в октябре прошлого года, РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:05:00+03:00

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россия

белогорский район

олег зубков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Лев, укусивший владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, непричастен к нападению на сотрудницу парка Леокадию Перевалову в октябре прошлого года, сообщил РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва. По данным следствия, это стало возможным вследствие грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. По версии зоопарка, спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. Зубкова прооперировали, у него повреждены мышцы шеи, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Он пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. "Этому льву два-три года примерно. Он вакцинирован и неагрессивен. У него есть вакцинация против бешенства, и он вырос именно в "Тайгане", а в том случае были львы из Мариуполя", - сказал Писковой. Ветврач ранее заявил РИА Новости, что льва, напавшего на владельца "Тайгана", усыплять не будут. В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка "Тайган" Леокадию Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

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россия, белогорский район, олег зубков